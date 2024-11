Emanet. Seher zdemaskuje Canan! Analiza leków nie pozostawi złudzeń!

Miłość i nadzieja. Handan udaje sparaliżowaną i świetnie się przy tym bawi! Mürvet ją przyłapie? Streszczenie odcinka 78 Ask ve umut (22.11.2024)

Spis treści

Emanet. Tak Seher odkryje, co zrobiła Canan!

Kłamstwa bezdusznej Canan wreszcie wyjdą na jaw! To Seher będzie osobą, która odkryje, co zrobiła jej teściowa! Bezwzględna żmija doprowadziła do poważnej choroby Yamana, ale jej dni w rezydencji już są policzone!

Na prośbę Neslihan Seher pójdzie do apteki, by wykupić leki dla Canan. Podczas rozmowy z aptekarka dowie się, że o skutkach ubocznych medykamentów i zakazie podawania ich chorym na raka. W jej głowie zapali się czerwona lampka! Zacznie podejrzewać, że Canan kłamie na temat swojej choroby! Kiedy delikatnie będzie próbowała podpytać o to teściową, ta stwierdzi, że lekarz z pewnością wystawił jej zła receptę.

Seher przeszuka pokój Canan, a odnalezione lekarstwo odda do analizy. Niebawem lekarz poinformuje ją o swoich podejrzeniach, że niewydolność wątroby u Yamana została spowodowana toksyczną substancją, podaną celowo!

Ale jak to? To przecież straszne! Dziękuję za informacje

- powie zszokowana do lekarza.

Czytaj także: Tak skończy Canan! Matka Yamana zginie z własnej chciwości!

Kiedy 417 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 417 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w czwartek 28 listopada 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 29 listopada o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

Zobacz ZDJĘCIA z tego odcinka Emanet:

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.