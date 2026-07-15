Dziedzictwo, odcinek 980: Nowa postać w serialu. Nana pęknie z zazdrości, gdy zobaczy Ecem w warsztacie Poyraza - ZDJĘCIA

Nowa postać w 980. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Praca nad projektami mebli wciągnie Nanę i Poyraza bez reszty. Zmęczona Maryam ostatecznie zapadnie w sen, a Kilic z nieukrywaną czułością zacznie obserwować żonę. Mężczyzna postanowi narysować jej portret. Niestety, rzemieślnik również zaśnie, pozostawiając szkic na widoku. Następnego ranka, jako pierwsza, obudzi się Nana i natrafi na niedokończone dzieło.

Kobieta natychmiast zażąda wyjaśnień od obudzonego męża. Poyraz z początku przyzna, że rysunek przedstawia kobietę jego marzeń, a dokładnie ją samą. Kiedy jednak zauważy reakcję żony, postanowi błyskawicznie zmienić swoją wersję wydarzeń.

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- Rysunki są piękne, zwłaszcza ten. Kto to? - zainteresuje się Nana.

- Takie tam. Byłem zmęczony... i narysowałem kobietę moich marzeń - przyzna jej Poyraz.

- Kto nią jest? - zapyta go żona.

- Ty.... - odpowie jej szybko mąż, czym ogromnie ją zaskoczy.

"Dziedzictwo" odc. 980. Kim jest Ecem?

W dalszej części rozmowy w 980. odcinku "Dziedzictwa", Poyraz specjalnie przedstawi opis kobiety zupełnie innej niż Nana. Rzemieślnik zrobi to po to, aby żona nie zorientowała się, że szkic przedstawiał właśnie ją. Słuchając tych słów, Maryam poczuje spory zawód, bo po cichu będzie liczyła, że mąż opisuje właśnie ją.

- Ty jesteś strasznie wścibska. Blondynka krótko obcięta. Byłoby super, gdyby miała niebieskie oczy - opisze ją Kilic.

- Naprawdę? Ładna - skwituje Maryam.

Nana poczuje się pewnie, argumentując, że wymarzone kobiety nie spadają z nieba. Rzeczywistość jednak szybko zweryfikuje jej założenia. Poyraz z kolei trafnie przewidzi rozwój sytuacji.

- Ale wymarzone kobiety, nie pojawiają się na zamówienie - zauważy Nana.

- Nie zamawiałem takiej wariatki jak ty, więc nigdy nie wiadomo - uzna Poyraz.

- Dzień dobry, Poyraz Kilic? - zapyta tajemnicza kobieta, która właśnie otworzy drzwi do jego warsztatu.

Nana oszaleje z zazdrości w 980. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Pojawienie się kobiety w warsztacie całkowicie zszokuje Nanę. Nowa osoba idealnie wpasuje się w zmyślony opis kobiety z marzeń Poyraza. Przypadkowe nadejście blondynki wprawi wszystkich w konsternację.

- Słucham? - zapyta.

- Ecem Tanrıverdi. Dzwonił do pana mój asystent - wyjaśni kobieta.

- To pani jest tym tajemniczym szefem? - domyśli się Poyraz, po czym zaprosi ją do środka - Proszę usiąść.

W 980. odcinku dojdzie do niefortunnego zdarzenia. Ecem, próbując usiąść, potknie się o drewno. Poyraz wykaże się refleksem i złapie upadającą kobietę. Ta sytuacja bardzo ucieszy klientkę, jednak w Nanie wywoła ogromną zazdrość. Żona rzemieślnika będzie próbowała zachować pozory, jednak jej mimika zdradzi wszystko. Szczególnie w momencie, gdy mąż wpadnie w miłą konwersację z Ecem, a jej wizyta zacznie się przeciągać.

- Wpadłam prosto w pańskie ramiona - zauważy Ecem.

- Przepraszam, chcieliśmy zdążyć z zamówieniem i nie zdążyliśmy posprzątać - wytłumaczy się przed nią Poyraz, po czym zapozna ją z Naną, która będzie patrzeć na nich srogim wzrokiem - Nana, moja żona.

- Miło mi - uśmiechnie się kobieta.

- Mnie również - odwzajemni się Maryam, ale jej mina będzie wskazywać na coś zupełnie innego!