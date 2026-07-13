Dziedzictwo, odcinek 977: Intryga Cansel przybierze dramatyczny obrót. Zaryzykuje życiem - ZDJĘCIA

Nana i Poyraz poznają prawdę w odcinku 977. serialu "Dziedzictwo"

W nadchodzącym, 977. odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Poyraz odkryją mroczny sekret Cansel. Dowiedzą się, że Maryam nie ponosi winy za poronienie. Prawda okaże się zupełnie inna – żona Sahina straci ciążę przez nadużywanie tabletek odchudzających, jeszcze zanim dojdzie do rzekomego upadku ze schodów (z których Nana wcale jej nie zrzuci).

Małżonkowie nie będą zamierzali milczeć i zaplanują zdemaskować oszustkę w 977. odcinku "Dziedzictwa". Zechcą powiedzieć wszystko rodzinie, która do tej pory wierzyła Cansel. Kobieta zorientuje się jednak, że jej sekret wyszedł na jaw. Zdesperowana intrygantka postanowi działać pierwsza.

Cansel w 977. odcinku "Dziedzictwa" podejmie desperacki krok

W 977. odcinku telenoweli "Dziedzictwo" Cansel wpadnie na przerażający pomysł. Zażyje leki nasenne, aby upozorować próbę targnięcia się na swoje życie. Nie będzie zamierzała umierać – zechce jedynie litości bliskich. Wykalkuluje dawkę tabletek i założy, że wkrótce w pokoju pojawi się Cennet, która natychmiast wezwie pomoc.

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- Kiedy zobaczą, że chciałem odebrać sobie życie, na pewno mi wybaczą. Muszę wzbudzić w nich litość i z podłej zdrajczyni stać się nieszczęśliwą kobietą, która się załamała i popełniła błąd. Nie mam zamiaru umierać. Tyle wystarczy - uzna Cansel, po czym zacznie zastanawiać się, w jakiej pozycji powinna się ułożyć - Może tak? Nie, to musi wyglądać dramatycznie. Tak będzie dobrze. Zaraz przyjdzie mama. A jeśli nie? Codziennie o tej porze przynosi mi herbatę. Przyjdzie.

Plan Cansel w 977. odcinku "Dziedzictwa" zacznie się jednak sypać. Cennet spóźni się, bo będzie rozmawiać przez telefon. W tym czasie tabletki zaczną działać. Kobieta, poczuje silne zawroty głowy, wpadnie w panikę i zacznie bać się, że naprawdę straci życie. Ostatkiem sił postanowi zejść na dół do teściowej i śpiącego męża.

- Gdzie ona jest? Dawno powinna przyjść. Kręci mi się w głowie. To się źle skończy. Będzie lepiej, jeśli zejdę na dół - uzna Cansel.

Dramatyczny finał w 977. odcinku telenoweli "Dziedzictwo"

Zchodząc do salonu w 977. odcinku "Dziedzictwa", Cansel straci siły i upadnie. Sahin obudzi się w panice, a do pomieszczenia wbiegnie Cennet. To pozwoli intrygantce na odegranie zaplanowanej sceny.

- Cansel?! - zawołają wspólnie przerażeni.

- Co się stało? - spyta zaniepokojona Cennet.

- Zostawcie mnie. Chcę umrzeć - oświadczy im Cansel.

- Co ty wygadujesz? - zdziwi się jej teściowa.

- Połknęłam bardzo dużo proszków - wyjawi jej synowa.

- Sahin, dzwoń po karetkę - poleci mu matka, gdy kobieta zacznie być coraz słabsza.

Ostatecznie w 977. odcinku "Dziedzictwa" Cansel trafi do szpitala. Uda jej się przeżyć, ponieważ zażyta dawka leków nie będzie śmiertelna. A rodzina ponownie da się nabrać na jej wyrachowaną grę.