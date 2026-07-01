Ślub Nany i Poyraza ratunkiem przed pilną deportacją

Główna bohaterka stanęła przed realną groźbą przymusowego opuszczenia terytorium Turcji. W tej dramatycznej sytuacji Poyraz postanowił wykorzystać jedyną dostępną lukę prawną i zaproponował natychmiastowe zawarcie związku małżeńskiego. Para darzyła się ukrywanym uczuciem, ale cała ceremonia odbyła się w ścisłej tajemnicy przed bliskimi mężczyzny. Głównym celem tej ryzykownej decyzji było zablokowanie procedury deportacyjnej i umożliwienie Nanie bezpiecznego powrotu do małego Yusufa.

Wspólne mieszkanie pod jednym dachem szybko wywołało u obojga ogromne napięcie nerwowe. Nana od samego początku potwornie obawiała się gniewu Cennet i usilnie prosiła swojego nowego męża o zachowanie pełnej dyskrecji. Dodatkowym problemem okazała się Cansel, która starała się z ukrycia rejestrować prywatne rozmowy nowożeńców. Aby ostatecznie uciąć wszelkie spekulacje, Poyraz podarował swojej wybrance niezwykle kosztowny naszyjnik jako publiczny dowód głębokiej miłości.

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Poyraz brutalnie okłamuje Nanę w sprawie listu miłosnego

Posiadłość Poyraza odwiedzi państwowy kontroler, który musi zweryfikować prawdziwość zawartego niedawno związku małżeńskiego. Pierwsza rutynowa wizyta zakończy się po myśli bohaterów, ale dla Nany cała ta sytuacja będzie niezwykle wyczerpująca psychicznie. Napięcie między małżonkami drastycznie wzrośnie podczas szczerej konfrontacji. Kiedy kobieta poruszy temat odnalezionego wyznania miłosnego, Poyraz postanowi ukryć swoje prawdziwe emocje i brutalnie ją okłamie. Mężczyzna stanowczo oświadczy, że stworzył ten romantyczny tekst wyłącznie dla zmylenia podejrzliwej Cansel. Kompletnie zdezorientowana Nana poczuje się niezwykle samotna w tej skomplikowanej relacji.

Urzędnik państwowy sprawdza małżeństwo Nany i Poyraza

Pojawienie się w posiadłości państwowego inspektora sprawiło, że para znalazła się o krok od całkowitego zdemaskowania. Początkowo urzędnik był bardzo sceptycznie nastawiony do całej sprawy i próbował udowodnić, że nagła ceremonia ślubna to tylko sprytne oszustwo mające chronić kobietę przed wydaleniem z kraju. Małżonkowie starali się za wszelką cenę opanować nerwy i grać zakochanych. Najważniejszym argumentem w tej stresującej potyczce okazały się wspólne zdjęcia przedstawiające szczęśliwą parę w towarzystwie małego Yusufa. Poyraz demonstracyjnie okazywał żonie czułość i nieustannie trzymał ją za dłoń. Bardzo naturalne zachowanie obojga partnerów ostatecznie przekonało kontrolera, który uwierzył w autentyczność ich głębokiego uczucia.

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Emisja 968. odcinka serialu "Dziedzictwo" na antenie TVP1

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można oglądać każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na głównym kanale Telewizji Polskiej. Najnowszy, 968. odcinek tej popularnej produkcji zadebiutuje na ekranach w sobotę, 4 lipca 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami o wyznaczonej porze, mogą nadrobić wszystkie zaległości w internecie. Każdy epizod trafia na darmową platformę streamingową TVP VOD, gdzie jest stale dostępny dla fanów serii.

O czym opowiada turecki serial "Dziedzictwo" i kto w nim gra

Produkcja przedstawia losy dwóch córek Yusufa, Seher i Kevser. Rodzina funkcjonuje w skromnych warunkach, ale jej członkowie cieszą się wspólnym szczęściem. Relacje sióstr ulegają zerwaniu, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica z rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna i nadaje mu imię na cześć swojego ojca. Niedługo potem traci męża, a następnie zapada na bardzo poważną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o przejęcie opieki nad pięcioletnim chłopcem. Po odejściu Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, aby odzyskać siostrzeńca.

W produkcji występują następujący aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan jako surowy Yaman

Sıla Türkoğlu wcielająca się w postać Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa

Gülderen Güler jako serialowa Kiraz

Melih Özkaya grający komisarza Alego

Tolga Pancaroglu występujący w roli Ziyi

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin