Konflikt w "Dziedzictwie" narasta. Cansel niszczy pamiątkę

Napięcie między Naną a Cansel przybierało na sile od wielu odcinków. W 963. epizodzie Cansel posunie się do podsłuchiwania Nany, co spotka się z natychmiastową reprymendą ze strony Poyraza. W kolejnych dniach, wspierana przez Cennet, będzie dążyła do nieustannego poniżania rywalki. Kulminacja intryg nastąpi w odcinku 968., gdy Cansel uknuje wyjątkowo bezwzględny plan. Doprowadzi do sytuacji, w której Nana podczas rutynowego sprzątania przypadkowo zniszczy jedyne zdjęcie zmarłego ojca Poyraza. Ten incydent wywoła furię Cennet, która stanowczo odrzuci możliwość przebaczenia Nanie. Tymczasem Cansel, upojona rzekomym zwycięstwem i planująca kolejne złośliwości, nie przewidzi, że jej mroczne tajemnice – w tym potajemne stosowanie szkodliwych tabletek na odchudzanie – wkrótce zostaną ujawnione, a prawda o fotografii wyjdzie na jaw.

Dziedzictwo, odcinek 969. Cansel roni i symuluje upadek ze schodów

Odcinek 969. tureckiej produkcji "Dziedzictwo" przyniesie decydujące starcie między bohaterkami. Poyrazowi w końcu uda się przejrzeć podstępne działania Cansel. Mężczyzna zdobędzie dowody na to, że to właśnie ona z rozmysłem zniszczyła bezcenną fotografię jego ojca, chcąc bezpodstawnie obarczyć winą Nanę. Kiedy oszustwo wyjdzie na jaw, cała rodzina stanowczo odetnie się od intrygantki, a Şahin całkowicie zerwie z nią relacje.

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Dramat Cansel dopiero się jednak rozpocznie. Jej mroczny sekret doprowadzi do tragedii – niebezpieczne tabletki na odchudzanie, które zażywała w tajemnicy, spowodują nagłe poronienie. Zrozpaczona utratą ciąży i odrzuceniem przez bliskich, kobieta postanowi wykorzystać nieszczęście, by ostatecznie pogrążyć swoją rywalkę. Zimno ogłosi rodzinie, że straciła dziecko, ponieważ Nana celowo i z premedytacją zrzuciła ją ze schodów.

Zastanawiające jest, czy bliscy Poyraza dadzą wiarę w to okrutne kłamstwo o rzekomym ataku. Czy Nana, zmagająca się z ciągłą niechęcią ze strony Cennet, zdoła udowodnić swoją niewinność i oczyścić się z tak ciężkich oskarżeń? Pozostaje również pytanie, jak w obliczu tej niewyobrażalnej tragedii i szokujących doniesień zachowa się zdezorientowany Poyraz.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 969. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: