Dziedzictwo, odcinek 964: Zła teściowa ruszy do akcji! Tak z Cansel załatwią Nanę - ZDJĘCIA

Emisja 964 odcinka serialu "Dziedzictwo" w TVP1

Najbliższy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 30 czerwca 2026 roku, o godzinie 16.05 na antenie TVP1. W nadchodzącym epizodzie Cennet będzie dążyć do usunięcia Nany z otoczenia Poyraza. Kobieta znajdzie sprzymierzeńca w Cansel, która również będzie pragnęła tego samego. Obie panie postanowią wysłać Sahina i jego brata do lekarza, aby móc w spokoju zrealizować swoje plany dotyczące Maryam.

Poyraz zgodzi się towarzyszyć bratu podczas wizyty lekarskiej, nie zdając sobie sprawy, że jego wyjście jest częścią intrygi. W tym czasie teściowa poleci Nanie wysprzątać garaż, a bratowa z premedytacją wręczy jej żrący środek czyszczący, nie dając rękawiczek ochronnych. Kobiety będą liczyły na to, że w ten sposób upokorzą Nanę i zmuszą ją do szybkiej wyprowadzki.

Poyraz zareaguje na intrygę w 964 odcinku "Dziedzictwa"

Posłuszna Nana rozpoczyna sprzątanie garażu, co poskutkuje bolesnymi poparzeniami dłoni. Cansel złośliwie będzie obserwować cierpienie Maryam, wierząc, że ten podły krok przyspieszy ostateczny cel, jakim jest pozbycie się jej z domu na dobre.

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– Bardzo dobrze. Łatwo się panoszyć w kuchni, gorzej z prawdziwą robotą. Najpierw nam tu wysprzątasz, a potem cię pogonimy!

Plan okrutnych kobiet pokrzyżuje nagły powrót Poyraza z przychodni. Mężczyzna wejdzie do garażu i natychmiast zobaczy, jak matka i szwagierka znęcają się nad jego żoną. Pomimo doznanych krzywd, dobroduszna Maryam będzie starała się je bronić.

– Co wy robicie?

– Muszę posprzątać. Przecież to też mój dom.

– Możesz sprzątać, ale nie tak. Spójrz tylko...

Zdecydowane działania Poyraza w nowym odcinku "Dziedzictwa"

Wzburzony Poyraz bez zawahania oskarży Cansel o tę złośliwą prowokację. Kobieta zamilknie z wrażenia, lecz w jej obronie natychmiast wystąpi Cennet, która również nie uniknie gniewu syna.

– Dlaczego nie dałaś jej rękawiczek?

– Bratowa ma się przed tobą tłumaczyć?

– Owszem. Jak każdy, kto próbuje skrzywdzić moją żonę. (...) Przebierz się, wychodzimy.

Po tych stanowczych słowach, Nana opuści garaż w towarzystwie ukochanego. Poyraz pozostawi zdezorientowane Cansel i Cennet same ze swoimi niecnymi planami.