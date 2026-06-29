Dziedzictwo, odcinek 963: Poyraz zdemaskuje Cansel przy całej rodzinie. Takiego upokorzenia długo nie zapomni - ZDJĘCIA

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Sytuacja Nany wydawała się bez wyjścia. Przed przymusowym opuszczeniem kraju uchronił ją Poyraz, oferując w ostatniej chwili małżeństwo. Chociaż kobieta długo zwlekała z przekazaniem tej wiadomości, w obawie przed reakcją nieprzychylnej jej Cennet, sekret ujrzał światło dzienne. Z kieszeni mężczyzny wypadły obrączki, co wywołało u rodziny głęboki szok.

Cennet, widząca w roli swojej synowej Sibel, zdecydowanie odrzuciła Nanę. Zaczęła wręcz udawać ciężką chorobę, jak informowaliśmy wcześniej, by zmusić syna do rozwodu. Cansel z kolei, kierując się silną niechęcią, postawiła sobie za cel zdemaskowanie fikcyjnego związku nowożeńców.

Dziedzictwo odc. 963: Cansel przyłapana na gorącym uczynku

W 963. odcinku serialu „Dziedzictwo” działania Cansel przekroczą wszelkie granice. Kobieta posunie się do uknucia obrzydliwej intrygi – postanowi potajemnie nagrywać prywatne rozmowy małżonków w ich sypialni, licząc na zdobycie żelaznych dowodów na to, że ich relacja to jedynie układ.

Jej zamiary legną jednak w gruzach, ponieważ para szybko zorientuje się, że jest podsłuchiwana. Gdy Poyraz dowie się o działaniach Cansel, ogarnie go wściekłość. Nie zamierza rozwiązać tego po cichu – zbulwersowany mężczyzna brutalnie zgani i upokorzy intrygantkę w obecności wszystkich domowników, zadając jej bolesny cios.

Dziedzictwo odc. 963: Szokujący gest Poyraza wobec Nany

Aby ostatecznie zamknąć usta plotkarzom i rozwiać wątpliwości krewnych, Poyraz wykona kolejny, zdecydowany ruch. Na oczach wszystkich obdaruje Nanę kosztownym i niezwykle pięknym naszyjnikiem. Ten spektakularny gest zrobi kolosalne wrażenie na rodzinie, ale w największe osłupienie wprawi samą obdarowaną. Nana będzie z uwagą przyglądać się, jak wiarygodnie Poyraz potrafi wcielić się w rolę zakochanego po uszy męża.

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Odcinek 963. Dziedzictwa - kiedy i gdzie oglądać?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Odcinek 963. zostanie pokazany w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie zasiąść przed ekranem, wszystkie epizody znajdą w internecie na platformie TVP VOD.

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Obsada i fabuła serialu Dziedzictwo

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch córek Yusufa: Seher i Kevser. Rodzina żyje biednie, ale szczęśliwie, dopóki Kevser nie wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly. Po narodzinach syna, któremu nadaje imię po ojcu, kobieta zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na poważną chorobę. Przed śmiercią prosi siostrę, by zaopiekowała się jej pięcioletnim synem. Mały Yusuf trafia jednak pod skrzydła chłodnego i bezwzględnego Yamana. Seher robi wszystko, by odzyskać siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)