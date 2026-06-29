Dziedzictwo, odcinek 963: Poyraz zdemaskuje Cansel przy całej rodzinie. Takiego upokorzenia długo nie zapomni - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-29 14:19

Szybki ślub Poyraza i Nany wywołał wielkie poruszenie w ich rodzinie. Zawarto go w pośpiechu, aby zapobiec deportacji kobiety i umożliwić jej powrót do małego Yusufa, jednak prawda musi pozostać w ukryciu. W 963. odcinku Cansel podejmie próbę zdemaskowania pary, ale jej spisek obróci się przeciwko niej. Poyraz wpadnie w szał i zgotuje kobiecie piekło przy całej rodzinie.

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Sytuacja Nany wydawała się bez wyjścia. Przed przymusowym opuszczeniem kraju uchronił ją Poyraz, oferując w ostatniej chwili małżeństwo. Chociaż kobieta długo zwlekała z przekazaniem tej wiadomości, w obawie przed reakcją nieprzychylnej jej Cennet, sekret ujrzał światło dzienne. Z kieszeni mężczyzny wypadły obrączki, co wywołało u rodziny głęboki szok.

Cennet, widząca w roli swojej synowej Sibel, zdecydowanie odrzuciła Nanę. Zaczęła wręcz udawać ciężką chorobę, jak informowaliśmy wcześniej, by zmusić syna do rozwodu. Cansel z kolei, kierując się silną niechęcią, postawiła sobie za cel zdemaskowanie fikcyjnego związku nowożeńców.

Dziedzictwo odc. 963: Cansel przyłapana na gorącym uczynku

W 963. odcinku serialu „Dziedzictwo” działania Cansel przekroczą wszelkie granice. Kobieta posunie się do uknucia obrzydliwej intrygi – postanowi potajemnie nagrywać prywatne rozmowy małżonków w ich sypialni, licząc na zdobycie żelaznych dowodów na to, że ich relacja to jedynie układ.

Jej zamiary legną jednak w gruzach, ponieważ para szybko zorientuje się, że jest podsłuchiwana. Gdy Poyraz dowie się o działaniach Cansel, ogarnie go wściekłość. Nie zamierza rozwiązać tego po cichu – zbulwersowany mężczyzna brutalnie zgani i upokorzy intrygantkę w obecności wszystkich domowników, zadając jej bolesny cios.

Dziedzictwo odc. 963: Szokujący gest Poyraza wobec Nany

Aby ostatecznie zamknąć usta plotkarzom i rozwiać wątpliwości krewnych, Poyraz wykona kolejny, zdecydowany ruch. Na oczach wszystkich obdaruje Nanę kosztownym i niezwykle pięknym naszyjnikiem. Ten spektakularny gest zrobi kolosalne wrażenie na rodzinie, ale w największe osłupienie wprawi samą obdarowaną. Nana będzie z uwagą przyglądać się, jak wiarygodnie Poyraz potrafi wcielić się w rolę zakochanego po uszy męża.

Rodzina zasiadająca do stołu z obfitym tureckim śniadaniem. Na pierwszym planie dwie młode kobiety, w tle mężczyzna i starsza kobieta. Jest to scena z 963. odcinka serialu „Dziedzictwo”, który można obejrzeć na Super Seriale.
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Odcinek 963. Dziedzictwa - kiedy i gdzie oglądać?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Odcinek 963. zostanie pokazany w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie zasiąść przed ekranem, wszystkie epizody znajdą w internecie na platformie TVP VOD.

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Obsada i fabuła serialu Dziedzictwo

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch córek Yusufa: Seher i Kevser. Rodzina żyje biednie, ale szczęśliwie, dopóki Kevser nie wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly. Po narodzinach syna, któremu nadaje imię po ojcu, kobieta zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na poważną chorobę. Przed śmiercią prosi siostrę, by zaopiekowała się jej pięcioletnim synem. Mały Yusuf trafia jednak pod skrzydła chłodnego i bezwzględnego Yamana. Seher robi wszystko, by odzyskać siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sıla Türkoğlu (jako Seher)
  • Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
  • Gülderen Güler (jako Kiraz)
  • Melih Özkaya (jako Ali)
  • Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
  • İpek Arkan (jako Duygu)
  • Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)
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