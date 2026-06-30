Sinan, przytłoczony nieustannymi uwagami swojej matki, wymyśli intrygę polegającą na wynajęciu kobiety z agencji, która ma udawać jego partnerkę. To z kolei wzbudzi zazdrość Aynur, mylnie przekonanej, że to jego faktyczna miłość. Mimo że w odcinku 967. bohater wyjawił prawdę i namawiał ją do wejścia w rolę, spotkał się ze zdecydowaną odmową. Zwrot akcji nastąpi dopiero w 968. epizodzie, kiedy Aynur zgodzi się wesprzeć znajomego. Sytuacja jednak skomplikuje się, gdy Sinan poinformuje, że do przeprowadzenia mistyfikacji konieczna będzie całkowita zmiana tożsamości, historii życia i imienia. Dotknięta tą propozycją kobieta stanie przed poważnym wyborem, a spotkanie z surową matką bohatera będzie zbliżać się nieubłaganie.

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Dziedzictwo - streszczenie odcinka 969: Matka obwinia Sinana o śmierć brata

W 969. odsłonie serialu „Dziedzictwo” zamysł Sinana zacznie się komplikować. Bohater w pośpiechu będzie przygotowywał się do zaprezentowania matce swojej rzekomej dziewczyny, ale Aynur, urażona sugestią odrzucenia własnej tożsamości, nie zgodzi się na udział w intrydze. Zdesperowany mężczyzna postawi na bolesną szczerość. Chcąc zyskać zrozumienie Aynur, wyjawi jej pilnie strzeżony rodzinny sekret – matka oskarża go o spowodowanie tragicznej śmierci brata. Czy to poruszające wyznanie zmiękczy serce kobiety i sprawi, że podejmie inną decyzję? Czy ostatecznie odegra rolę ukochanej, by ochronić znajomego przed złością matki? Co wyniknie z tego ryzykownego pomysłu i czy cała prawda ujrzy światło dzienne?

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Dziedzictwo - kiedy i gdzie oglądać?

Telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Następny, 969. epizod pojawi się w telewizji w niedzielę, 5 lipca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed ekrany na czas, nie mają powodów do obaw – zarówno starsze, jak i najnowsze odcinki są dostępne w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Dziedzictwo - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to potomkinie Yusufa. Mimo skromnego życia, rodzina cieszy się szczęściem. Ich losy rozdzielają się, gdy Kevser wychodzi za zamożnego przedstawiciela rodziny Kyrymly. Na świat przychodzi syn, któremu nadano imię po dziadku. Niedługo potem kobieta zostaje wdową, a w dodatku zapada na poważną chorobę. W ostatnich chwilach życia prosi siostrę o opiekę nad pięcioletnim synem, po czym umiera. Chłopiec trafia pod skrzydła surowego Yamana, a Seher za wszelką cenę będzie próbowała odzyskać siostrzeńca.

Obsada produkcji prezentuje się następująco:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu