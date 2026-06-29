Złoty chłopak, odcinek 323: Orhan ostrzega syna przed dawną znajomą. Ferit wpakuje się w kolejny romans? - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-29 18:30

Seyran i Ferit wreszcie zakopują topór wojenny, decydując się na poważny krok w swoim związku. Para nie tylko planuje adopcję, ale również ponowny ślub. Niestety, sielankę przerywa powrót dawnej znajomej Ferita. Zaniepokojony Orhan z miejsca przeczuwa ogromne kłopoty. Premiera 323. odcinka odbędzie się we wtorek, 30 czerwca.

Ferit oraz Seyran postanawiają ostatecznie zażegnać kryzys i spróbować zbudować prawdziwe domowe ognisko. Zakochani udają się nawet do ośrodka adopcyjnego, a chłopak po raz kolejny prosi swoją wybrankę o rękę. Ich szczęście zawiśnie jednak na włosku, ponieważ przewrotny los szykuje dla nich wyjątkowo trudny sprawdzian.

W 323. epizodzie tureckiego hitu „Złoty chłopak” Ferit niespodziewanie spotyka swoją znajomą z czasów pobytu w Stanach Zjednoczonych. Powrót atrakcyjnej kobiety do jego życia, w tak przełomowym momencie relacji z Seyran, doprowadza do niezwykle napiętej sytuacji.

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Złoty chłopak odc. 323. Orhan ostrzega Ferita przed nową znajomą

Zaskakujące spotkanie z kobietą z przeszłości nie umyka czujnemu oku Orhana. Ojciec Ferita, który świetnie pamięta wcześniejsze wyskoki potomka i jego skłonność do pakowania się w problemy, od razu reaguje. Bez owijania w bawełnę informuje syna o nadciągającym niebezpieczeństwie. Starszy z rodu wyczuwa, że wizyta dawnej koleżanki z Ameryki nie jest przypadkowa i zwiastuje potężne trzęsienie ziemi. Czy młody chłopak weźmie sobie te rady do serca i definitywnie odetnie się od przeszłości? Zwiastun nadchodzących wydarzeń zdradza, że bohater zacznie zatajać przed Seyran istotne fakty, co ostatecznie poskutkuje odwołaniem ich ślubu w urzędzie.

Intrygi i tajemnice rodziny Korhanów w serialu Złoty chłopak

Kłopoty z amerykańską znajomą to jednak nie koniec zmartwień głównych bohaterów. Równolegle w tym samym odcinku Serpil w tajemnicy zacznie donosić Karamowi o najważniejszych sekretach klanu Korhanów. Z kolei Suna będzie zmagać się z bardzo niepokojącym uczuciem, podejrzewając, że jest przez kogoś nieustannie obserwowana.

Uśmiechnięta młoda kobieta o długich, brązowych włosach, ubrana w białe futerko, ściska dłoń mężczyźnie z ciemnymi, kręconymi włosami w czarnej kurtce. Tło stanowi wnętrze sklepu z ubraniami. Zdjęcie ilustruje odcinek „Złotego chłopaka”, o czym przeczytasz na Super Seriale.
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Gdzie i kiedy oglądać 323. odcinek serialu Złoty chłopak w TVP1?

Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o stałej porze, czyli o 14:00. Fani będą mogli obejrzeć 323. odcinek dokładnie we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Będzie to epizod obfitujący w skrajne emocje, nagłe zwroty akcji oraz skomplikowane intrygi. Regularna emisja ułatwia widzom codzienne kibicowanie losom Seyran, Ferita, Sinana oraz całej reszty obsady.

Złoty chłopak – pełna obsada tureckiej telenoweli

W popularnym serialu na ekranie pojawiają się między innymi:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu odgrywająca İfakat Korhan
  • Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı w kreacji Abidina
  • Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ grająca Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar w roli Şefiki
  • Diren Polatoğulları odgrywający Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay występujący jako Latif
  • Selen Özbayrak w kreacji Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę
  • Binnur Kaya grająca Nükhet
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