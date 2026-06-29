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Ferit oraz Seyran postanawiają ostatecznie zażegnać kryzys i spróbować zbudować prawdziwe domowe ognisko. Zakochani udają się nawet do ośrodka adopcyjnego, a chłopak po raz kolejny prosi swoją wybrankę o rękę. Ich szczęście zawiśnie jednak na włosku, ponieważ przewrotny los szykuje dla nich wyjątkowo trudny sprawdzian.
W 323. epizodzie tureckiego hitu „Złoty chłopak” Ferit niespodziewanie spotyka swoją znajomą z czasów pobytu w Stanach Zjednoczonych. Powrót atrakcyjnej kobiety do jego życia, w tak przełomowym momencie relacji z Seyran, doprowadza do niezwykle napiętej sytuacji.
Złoty chłopak odc. 323. Orhan ostrzega Ferita przed nową znajomą
Zaskakujące spotkanie z kobietą z przeszłości nie umyka czujnemu oku Orhana. Ojciec Ferita, który świetnie pamięta wcześniejsze wyskoki potomka i jego skłonność do pakowania się w problemy, od razu reaguje. Bez owijania w bawełnę informuje syna o nadciągającym niebezpieczeństwie. Starszy z rodu wyczuwa, że wizyta dawnej koleżanki z Ameryki nie jest przypadkowa i zwiastuje potężne trzęsienie ziemi. Czy młody chłopak weźmie sobie te rady do serca i definitywnie odetnie się od przeszłości? Zwiastun nadchodzących wydarzeń zdradza, że bohater zacznie zatajać przed Seyran istotne fakty, co ostatecznie poskutkuje odwołaniem ich ślubu w urzędzie.
Intrygi i tajemnice rodziny Korhanów w serialu Złoty chłopak
Kłopoty z amerykańską znajomą to jednak nie koniec zmartwień głównych bohaterów. Równolegle w tym samym odcinku Serpil w tajemnicy zacznie donosić Karamowi o najważniejszych sekretach klanu Korhanów. Z kolei Suna będzie zmagać się z bardzo niepokojącym uczuciem, podejrzewając, że jest przez kogoś nieustannie obserwowana.
Gdzie i kiedy oglądać 323. odcinek serialu Złoty chłopak w TVP1?
Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o stałej porze, czyli o 14:00. Fani będą mogli obejrzeć 323. odcinek dokładnie we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Będzie to epizod obfitujący w skrajne emocje, nagłe zwroty akcji oraz skomplikowane intrygi. Regularna emisja ułatwia widzom codzienne kibicowanie losom Seyran, Ferita, Sinana oraz całej reszty obsady.
Złoty chłopak – pełna obsada tureckiej telenoweli
W popularnym serialu na ekranie pojawiają się między innymi:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
- Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu odgrywająca İfakat Korhan
- Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı w kreacji Abidina
- Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı
- İrem Altuğ grająca Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları odgrywający Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay występujący jako Latif
- Selen Özbayrak w kreacji Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę
- Binnur Kaya grająca Nükhet