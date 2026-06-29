Ferit oraz Seyran postanawiają ostatecznie zażegnać kryzys i spróbować zbudować prawdziwe domowe ognisko. Zakochani udają się nawet do ośrodka adopcyjnego, a chłopak po raz kolejny prosi swoją wybrankę o rękę. Ich szczęście zawiśnie jednak na włosku, ponieważ przewrotny los szykuje dla nich wyjątkowo trudny sprawdzian.

W 323. epizodzie tureckiego hitu „Złoty chłopak” Ferit niespodziewanie spotyka swoją znajomą z czasów pobytu w Stanach Zjednoczonych. Powrót atrakcyjnej kobiety do jego życia, w tak przełomowym momencie relacji z Seyran, doprowadza do niezwykle napiętej sytuacji.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Złoty chłopak odc. 323. Orhan ostrzega Ferita przed nową znajomą

Zaskakujące spotkanie z kobietą z przeszłości nie umyka czujnemu oku Orhana. Ojciec Ferita, który świetnie pamięta wcześniejsze wyskoki potomka i jego skłonność do pakowania się w problemy, od razu reaguje. Bez owijania w bawełnę informuje syna o nadciągającym niebezpieczeństwie. Starszy z rodu wyczuwa, że wizyta dawnej koleżanki z Ameryki nie jest przypadkowa i zwiastuje potężne trzęsienie ziemi. Czy młody chłopak weźmie sobie te rady do serca i definitywnie odetnie się od przeszłości? Zwiastun nadchodzących wydarzeń zdradza, że bohater zacznie zatajać przed Seyran istotne fakty, co ostatecznie poskutkuje odwołaniem ich ślubu w urzędzie.

Intrygi i tajemnice rodziny Korhanów w serialu Złoty chłopak

Kłopoty z amerykańską znajomą to jednak nie koniec zmartwień głównych bohaterów. Równolegle w tym samym odcinku Serpil w tajemnicy zacznie donosić Karamowi o najważniejszych sekretach klanu Korhanów. Z kolei Suna będzie zmagać się z bardzo niepokojącym uczuciem, podejrzewając, że jest przez kogoś nieustannie obserwowana.

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Gdzie i kiedy oglądać 323. odcinek serialu Złoty chłopak w TVP1?

Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o stałej porze, czyli o 14:00. Fani będą mogli obejrzeć 323. odcinek dokładnie we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Będzie to epizod obfitujący w skrajne emocje, nagłe zwroty akcji oraz skomplikowane intrygi. Regularna emisja ułatwia widzom codzienne kibicowanie losom Seyran, Ferita, Sinana oraz całej reszty obsady.

Złoty chłopak – pełna obsada tureckiej telenoweli

W popularnym serialu na ekranie pojawiają się między innymi:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

wcielająca się w Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

grający Ferita Korhana Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana

w roli Halisa Korhana Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu odgrywająca İfakat Korhan

odgrywająca İfakat Korhan Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan

występujący jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı w kreacji Abidina

w kreacji Abidina Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı

wcielająca się w Sunę Şanlı İrem Altuğ grająca Sultan

grająca Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar w roli Şefiki

w roli Şefiki Diren Polatoğulları odgrywający Kazıma Şanlı

odgrywający Kazıma Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay występujący jako Latif

występujący jako Latif Selen Özbayrak w kreacji Dicle

w kreacji Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę

wcielający się w Tekina Kayę Binnur Kaya grająca Nükhet