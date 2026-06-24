W tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" jedną z najważniejszych postaci jest prokurator Sinan Aysan (Özgür Başol). Na pierwszy rzut oka to niezwykle surowy, bezkompromisowy stróż prawa, dla którego nie ma żadnych ustępstw w kwestii przestrzegania przepisów. Jednak pod tą twardą, chłodną powierzchownością kryje się mężczyzna targany silnymi emocjami, zwłaszcza względem pracującej u niego Aynur. Choć skryte uczucia, chorobliwa zazdrość i obsesyjne myśli popchną go w przyszłości do intryg i manipulacji, Sinan ma też w sobie ogromne pokłady empatii. Dowodem na to będzie wyjątkowa więź, jaką nawiąże z tajemniczym dzieckiem na policyjnej komendzie.

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Mały Can z 959. odcinka "Dziedzictwa" szuka opieki u Sinana

Na komendzie pojawia się przerażony i zapłakany Can, którego matka została wcześniej zatrzymana przez funkcjonariuszy. Dziecko jest w szoku i nie pozwala się do siebie zbliżyć policjantom, w tym nawet doświadczonemu komisarzowi Feritowi. Wtedy ma miejsce nieoczekiwany zwrot akcji – chłopiec instynktownie lgnie do chłodnego na co dzień prokuratora Sinana. Prawnik wykazuje się wobec niego ogromnym zrozumieniem i delikatnością. Tę niezwykłą przemianę obserwuje Aynur, która zaczyna dostrzegać w swoim chlebodawcy zupełnie inną osobę. Czy to niespodziewane spotkanie okaże się dla Sinana momentem przełomowym, a mały Can pomoże mu otworzyć się na ludzi?

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Kiedy i gdzie obejrzeć 959. odcinek "Dziedzictwa"?

Turecki hit "Dziedzictwo" gości na ekranach od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Nowy, 959. odcinek zostanie pokazany w czwartek, 25 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorem, znajdą wszystkie dotychczasowe i najnowsze epizody w sieci, korzystając z platformy TVP VOD.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo" i kto gra w obsadzie?

Historia skupia się na dwóch siostrach, córkach Yusufa – Seher i Kevser. Choć ich rodzina żyje w biedzie, łączy ich silna więź. Ich losy rozdzielają się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za dziedzica bogatego rodu Kyrymly. Na świat przychodzi jej syn, któremu nadaje imię Yusuf, po swoim ojcu. Z czasem kobieta traci męża, a niedługo potem sama zapada na nieuleczalną chorobę. Przed śmiercią prosi Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem. Po odejściu siostry, mały Yusuf trafia pod skrzydła szorstkiego wuja, Yamana. Od tej chwili Seher staje do walki, by odzyskać ukochanego siostrzeńca.

W obsadzie znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman)

Sıla Türkoğlu (Seher)

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

Gülderen Güler (Kiraz)

Melih Özkaya (Ali)

Tolga Pancaroglu (Ziya)

İpek Arkan (Duygu)

Seda Dadaşova (Yasemin, siostra Duygu)

Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie