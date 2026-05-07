Dziedzictwo, odcinek 919: Sesja zdjęciowa okazuje się pułapką. Nana wpada w ręce oszustów

Co działo się wcześniej w serialu Dziedzictwo?

W poprzednim odcinku - 918 - Cansel robiła wszystko, by upokorzyć Nanę, zlecając jej najtrudniejsze obowiązki. Jednocześnie kobieta dbała o to, aby Poyraz nie dostrzegł jej prawdziwych intencji. Kiedy mężczyzna zajmował się naprawą szafki, oboje stali się ofiarami zasadzki przygotowanej przez Cansel i zostali oblani wodą. W tym samym czasie, jak informuje Eska.pl, Nana odrzuciła propozycję pracy w branży modelingowej, którą złożyła jej agentka Banu. Tymczasem Ferit zorganizował piknik, czym zrobił ogromne wrażenie na Ayse. Niestety, radosne chwile zepsuło pojawienie się Deryi, która nie mogła znieść widoku szczęśliwego byłego męża i natychmiast zaczęła obmyślać plan zniszczenia tej sielanki.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nana w niebezpieczeństwie. Zaufała człowiekowi, który skrzywdził Poyraza

Cansel okłamuje Nanę, twierdząc, że ona i Şahin znaleźli się w tragicznej sytuacji finansowej i grozi im bankructwo. Pod wpływem tych rewelacji wrażliwa dziewczyna zmienia zdanie i decyduje się przyjąć ofertę z agencji modelek, aby wesprzeć bliskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Poyraza, Nana jedzie na sesję próbną w towarzystwie Semiha. Żadne z nich nie wie, że to właśnie ten mężczyzna doprowadził do niesłusznego aresztowania Poyraza, a teraz może stanowić śmiertelne zagrożenie dla niczego nieświadomej modelki.

Derya szaleje z zazdrości. Czy zniszczy relację Ayse i Ferita?

Pod bacznym spojrzeniem Adalet rozkwita uczucie między prokuratorem Sinanem a Aynur. Adalet z nieukrywanym zadowoleniem przygląda się, jak mężczyzna coraz bardziej interesuje się jej podopieczną. Podobnie dobrze układa się między Ayse a Feritem, jednak ten widok doprowadza Deryę do furii. Kobieta traci kontrolę nad swoimi emocjami i jest zdeterminowana, by za wszelką cenę zrujnować budowane z trudem zaufanie między dawnymi małżonkami.

16

"Dziedzictwo" - Kiedy i gdzie emisja odcinka 919

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można oglądać codziennie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 919. odcinka zaplanowana jest na piątek, 15 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli obejrzeć epizodu w telewizji, znajdą go na platformie TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie odcinki serialu. Dla fanów produkcji Eska.pl przygotowała również quiz sprawdzający wiedzę o telenoweli.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Fabuła serialu skupia się na losach sióstr Seher i Kevser, wychowanych w skromnej, ale kochającej się rodzinie. Ich życiowe ścieżki rozchodzą się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego członka rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna Yusufa, jednak wkrótce traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się chłopcem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana, a Seher stawia sobie za cel odzyskanie siostrzeńca. W obsadzie tureckiego hitu znaleźli się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman), Sıla Türkoğlu (Seher), Berat Rüzgar Özkan (Yusuf), Gülderen Güler (Kiraz), Melih Özkaya (Ali), Tolga Pancaroglu (Ziya), İpek Arkan (Duygu) oraz Seda Dadaşova (Yasemin).