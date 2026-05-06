Dziedzictwo, odcinek 918: Nana dostaje ofertę życia! Odrzuca intratną propozycję pracy

Co wydarzyło się wcześniej w serialu Dziedzictwo?
Przypomnijmy, że w odcinku numer 917 Poyraz uratował Nanę z rąk bandytów. Sinan z kolei przeniósł się do Aynur, by zapewnić jej bezpieczeństwo przed ewentualnym odwetem przestępców. Brat Cansel oficjalnie zaczął zabiegać o względy Nany, co natychmiast wywołało ogromne poruszenie wśród wszystkich domowników.
Cansel szykuje mściwą pułapkę na Nanę i Poyraza w nowym odcinku Dziedzictwa
Cansel nie ustaje w swoich okrutnych działaniach wobec Nany. Zleca jej najtrudniejsze prace fizyczne, by tylko udowodnić swoją wyższość. Jednak gdy na horyzoncie pojawia się Poyraz, kobieta momentalnie zakłada maskę niewinności. Mężczyzna, próbując naprawić szafkę w salonie, niespodziewanie pada ofiarą perfidnej pułapki przygotowanej przez szwagierkę. Na niego i Nanę spada miska pełna wody, co bezlitośnie obnaża prawdziwe intencje Cansel.
Kariera w modelingu na wyciągnięcie ręki? Nana z Dziedzictwa podejmuje decyzję
Niespodziewanie przed Naną otwiera się szansa na wielką zmianę w życiu. Agentka modelek, Banu, składa jej niezwykle lukratywną ofertę pracy w branży modowej. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się rodzina Şahina, dziewczyna bez wahania odrzuca tę propozycję. Uznaje, że taki rodzaj kariery zupełnie jej nie interesuje.
Rodzinny piknik Ferita w serialu Dziedzictwo zamienia się w koszmar. Derya wkracza do akcji
Ferit pragnie zażegnać konflikty i decyduje się zorganizować piknik dla całej rodziny. Ten gest bardzo cieszy Ayse, a sielankowa atmosfera wydaje się być idealna. Jednak niespodziewane pojawienie się Deryi przerywa radosne chwile. Kobieta nie ma zamiaru pozwolić, by Ferit odnalazł szczęście u boku byłej żony, i z premedytacją realizuje kolejny etap swojego niebezpiecznego planu.
Odcinek 918 serialu Dziedzictwo: Kiedy i gdzie oglądać w telewizji i online?
Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 918. odcinek zadebiutuje na ekranach telewizorów w czwartek, 14 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli obejrzeć go w tym czasie, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno bieżące, jak i archiwalne, są dostępne w dowolnej chwili na platformie streamingowej TVP VOD.
Fabuła serialu Dziedzictwo i obsada aktorska hitu TVP
Opowieść skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, córek Yusufa. Choć żyją skromnie, cieszą się wspólnym życiem. Zmiany następują, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly. Po narodzinach syna, nazwanego Yusufem po dziadku, kobieta szybko zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na nieuleczalną chorobę. Przed śmiercią prosi Seher, by ta zaopiekowała się chłopcem. Sytuację komplikuje fakt, że mały Yusuf przebywa pod okiem surowego i bezkompromisowego Yamana. Seher musi podjąć walkę o odzyskanie dziecka.
W głównych rolach w serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sıla Türkoğlu w roli Seher
- Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa
- Gülderen Güler jako Kiraz
- Melih Özkaya jako komisarz Ali
- Tolga Pancaroglu wcielający się w Ziyę
- İpek Arkan w roli policjantki Duygu
- Seda Dadaşova grająca Yasemin, siostrę Duygu