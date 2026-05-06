Dziedzictwo, odcinek 918: Nana dostaje ofertę życia! Odrzuca intratną propozycję pracy

Co wydarzyło się wcześniej w serialu Dziedzictwo?

Przypomnijmy, że w odcinku numer 917 Poyraz uratował Nanę z rąk bandytów. Sinan z kolei przeniósł się do Aynur, by zapewnić jej bezpieczeństwo przed ewentualnym odwetem przestępców. Brat Cansel oficjalnie zaczął zabiegać o względy Nany, co natychmiast wywołało ogromne poruszenie wśród wszystkich domowników.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cansel szykuje mściwą pułapkę na Nanę i Poyraza w nowym odcinku Dziedzictwa

Cansel nie ustaje w swoich okrutnych działaniach wobec Nany. Zleca jej najtrudniejsze prace fizyczne, by tylko udowodnić swoją wyższość. Jednak gdy na horyzoncie pojawia się Poyraz, kobieta momentalnie zakłada maskę niewinności. Mężczyzna, próbując naprawić szafkę w salonie, niespodziewanie pada ofiarą perfidnej pułapki przygotowanej przez szwagierkę. Na niego i Nanę spada miska pełna wody, co bezlitośnie obnaża prawdziwe intencje Cansel.

Kariera w modelingu na wyciągnięcie ręki? Nana z Dziedzictwa podejmuje decyzję

Niespodziewanie przed Naną otwiera się szansa na wielką zmianę w życiu. Agentka modelek, Banu, składa jej niezwykle lukratywną ofertę pracy w branży modowej. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się rodzina Şahina, dziewczyna bez wahania odrzuca tę propozycję. Uznaje, że taki rodzaj kariery zupełnie jej nie interesuje.

Rodzinny piknik Ferita w serialu Dziedzictwo zamienia się w koszmar. Derya wkracza do akcji

Ferit pragnie zażegnać konflikty i decyduje się zorganizować piknik dla całej rodziny. Ten gest bardzo cieszy Ayse, a sielankowa atmosfera wydaje się być idealna. Jednak niespodziewane pojawienie się Deryi przerywa radosne chwile. Kobieta nie ma zamiaru pozwolić, by Ferit odnalazł szczęście u boku byłej żony, i z premedytacją realizuje kolejny etap swojego niebezpiecznego planu.

7

Odcinek 918 serialu Dziedzictwo: Kiedy i gdzie oglądać w telewizji i online?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 918. odcinek zadebiutuje na ekranach telewizorów w czwartek, 14 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli obejrzeć go w tym czasie, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno bieżące, jak i archiwalne, są dostępne w dowolnej chwili na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła serialu Dziedzictwo i obsada aktorska hitu TVP

Opowieść skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, córek Yusufa. Choć żyją skromnie, cieszą się wspólnym życiem. Zmiany następują, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly. Po narodzinach syna, nazwanego Yusufem po dziadku, kobieta szybko zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na nieuleczalną chorobę. Przed śmiercią prosi Seher, by ta zaopiekowała się chłopcem. Sytuację komplikuje fakt, że mały Yusuf przebywa pod okiem surowego i bezkompromisowego Yamana. Seher musi podjąć walkę o odzyskanie dziecka.

W głównych rolach w serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu w roli Seher

Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako komisarz Ali

Tolga Pancaroglu wcielający się w Ziyę

İpek Arkan w roli policjantki Duygu

Seda Dadaşova grająca Yasemin, siostrę Duygu