Dziedzictwo, odcinek 896: Poyraz dostaje od Nany w twarz. Tragiczna pomyłka zniszczy ich relację?

Cansel walczy o majątek Kyrymlych w poprzednim odcinku
W minionej odsłonie przebiegła Cansel próbowała za wszelką cenę zdobyć zaufanie Nany i Yusufa, aby ostatecznie przejąć kontrolę nad ogromną fortuną rodziny Kyrymlych. Chociaż Nazli uniknęła największego niebezpieczeństwa, Mert nadal nie potrafił ukryć ogromnej wściekłości z powodu jej problemów. Z kolei fałszywa prokuratorka Derya złożyła niespodziewaną wizytę na komisariacie, wprawiając śledczego Ferita w całkowitą konsternację swoim nietypowym zachowaniem. Kiedy funkcjonariusz zasugerował włączenie Ayse do grupy operacyjnej, oszustka bez mrugnięcia okiem skłamała, przypisując odmowną decyzję przełożonemu. Ayse usłyszała fragment tej dyskusji i natychmiast zaczęła kwestionować prawdziwą więź łączącą policjanta z rzekomą prawniczką. W innym miejscu Sinan bezlitośnie kpił z kulinarnych ambicji Aynur. Finał epizodu przyniósł spore emocje, gdy Cansel sprytnie uwięziła Nanę i Poyraza w jednym pomieszczeniu, co wywołało ogromne przerażenie u wracającej do domu Cennet.
Sinan zalicza wpadkę w 896 odcinku serialu Dziedzictwo
Młody protegowany kompletnie nie radzi sobie z zaplanowaniem uroczystej kolacji na cześć swojego wymagającego profesora. Zirytowana jego arogancką postawą Aynur postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odważnie deklaruje samodzielne przygotowanie niezwykle skomplikowanych potraw. Kobieta podejmuje to ryzykowne wyzwanie pomimo całkowitego braku jakiegokolwiek doświadczenia w wykwintnym gotowaniu.
Derya manipuluje Feritem w nowych odcinkach
Tymczasem Ayse uświadamia sobie, że nadszedł ostateczny termin dopełnienia formalności szkolnych małej Dogy. Dziewczynka stawia jednak twardy warunek i kategorycznie żąda obecności obojga rodziców podczas wizyty w placówce edukacyjnej. Zrozpaczona matka bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z Feritem. Za całe zamieszanie odpowiada bezwzględna Derya, która skutecznie odcina byłego męża Ayse od reszty rodziny, celowo próbując go w sobie rozkochać. Oszustka perfekcyjnie naśladuje więzioną we własnym mieszkaniu siostrę, choć czujny policjant powoli zaczyna dostrzegać bardzo niepokojące sygnały w zachowaniu rzekomej pani prokurator.
Nana opacznie rozumie słowa Poyraza
Zatroskana Cennet bacznie obserwuje relację łączącą jej syna z piękną Naną, obawiając się o konsekwencje rodzącego się między nimi uczucia. Kobieta decyduje się na bezpośrednią konfrontację i wprost pyta mężczyznę o jego sercowe rozterki. Poyraz z ogromnym uśmiechem i w formie żartu deklaruje bezgraniczną miłość do swojej tajemniczej lokatorki. Kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że podsłuchująca pod drzwiami dziewczyna bierze każde jego słowo całkowicie na poważnie.
— Dziecko moje, wiem, że masz czyste sumienie i silną wiarę. Gdy zobaczysz kogoś w potrzebie, od razu biegniesz, żeby pomóc. Ale czy nie powinieneś trochę pomyśleć też o sobie? Nie wolno rzucać się świadomie w ogień.
— Matko… miałem coś powiedzieć, ale się powstrzymałem.
— Dobrze więc. Zapytam wprost. Czy coś czujesz do tej dziewczyny?
— Czyli aż tak się zdradziłem, tak?
— Nie będę ukrywał przed tobą tego, co i tak wie Bóg, matko. Tak… zakochałem się w Nanie. Już w chwili, gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy.
— Nie… nie, to niemożliwe. Nie!
— I tak już się domyślałaś… To wszystko na teraz.
Gdy tylko wybrzmiały te słowa, uszczęśliwiona dziewczyna cicho odeszła spod drzwi. Tymczasem w salonie Cennet i Poyraz kontynuowali swoją rodzinną wymianę zdań, w której absolutnie nie brakowało uszczypliwości.
— A jeszcze mówisz, że chcesz się z nią ożenić? Mówisz poważnie czy tak sobie żartujesz?
— Przysięgam, trochę tak tylko mówię, Cennet Sultan. Ale jak się zdenerwujesz, to zmieniasz się w kogoś zupełnie innego.
— Ty mały urwisie… Przez ciebie prawie zemdlałam ze strachu, naprawdę.
Uradowana Nana zaczyna snuć plany wobec Poyraza, dlatego w trakcie wspólnego wyjścia na miasto niecierpliwie oczekuje wyznania miłości, do których ostatecznie w ogóle nie dochodzi. Nieporozumienie kończy się dramatycznym wymierzeniem Poyrazowi policzka.
"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 896. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.
W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)