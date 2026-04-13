Dziedzictwo, odcinek 895: Tak Cansel mami Nanę i Yusufa, by ich zniszczyć. Uda jej się przejąć majątek Kyrymlych?

Co wydarzyło się w 894. odcinku serialu Dziedzictwo?

W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji Poyraz oraz Nana zjawili się z powrotem w posiadłości. Cennet i Cansel mylnie założyły, że to już ostateczny moment pobytu Nany i małego Yusufa w ich rezydencji. Poyraz szybko rozwiał te wątpliwości, tłumacząc, że kobieta musi najpierw w pełni zregenerować siły po bolesnych doświadczeniach. Kiedy chłopiec przypadkowo nazwał Nanę jej prawdziwym imieniem, Poyraz postanowił wyjawić rodzinie ich skomplikowaną przeszłość, co kompletnie zbiło z tropu Cansel. Jak podaje portal Eska, Derya zdecydowała się na desperacki krok i po ucieczce z placówki medycznej ogłuszyła Leylę. Kobieta przejęła tożsamość siostry, aby w ten sposób rozkochać w sobie Ferita. Z kolei sam Ferit wspólnie z Ayse, zachęcani przez specjalistę podczas terapii, starali się przywołać w pamięci pozytywne wspomnienia ze swojego życia.

Powrót Hannah Montany to niewypał? | Commentary ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo, odcinek 895: Cansel bez skrupułów manipuluje domownikami, a Derya z powodzeniem podszywa się pod siostrę

Cansel rozpoczyna realizację swojego perfidnego planu, którego głównym celem jest przejęcie potężnego majątku rodu Kyrymlych. Kobieta sztucznie zabiega o względy Nany i Yusufa, starając się jednocześnie przekabacić na swoją stronę Cennet. Pod pretekstem niewinnego spaceru wyprowadza większość mieszkańców z posiadłości, po czym potajemnie zamyka Poyraza oraz Nanę w jednym pomieszczeniu. Kiedy Cennet wraca do budynku, przeżywa ogromny wstrząs na widok uwięzionej dwójki.

Tymczasem Mert w dalszym ciągu chowa urazę do Nazli. Mimo że kobieta nie znajduje się już w strefie zagrożenia, mężczyzna nie potrafi wybaczyć jej skrajnej nieodpowiedzialności, przez którą wpadła w ogromne kłopoty.

Sytuacja komplikuje się także na komisariacie, gdzie pojawia się Derya z powodzeniem udająca Leylę. Jej osobliwe i nienaturalne zachowanie natychmiast zwraca uwagę Ferita. Kiedy mężczyzna wychodzi z inicjatywą włączenia Ayse do ich zespołu, Derya odgrywa scenkę rzekomych konsultacji z szefostwem. W rzeczywistości daje jasno do zrozumienia, że kategorycznie odmawia współpracy z rywalką.

Ayse również nie traci czujności. Kobieta staje się przypadkowym świadkiem konwersacji Deryi z komendantem. Na podstawie podsłuchanych strzępków zdań nabiera absolutnej pewności o bliskiej relacji prokuratorki z Feritem, co diametralnie zmienia jej ocenę obecnej sytuacji.

Z kolei Sinan jest całkowicie pochłonięty przygotowaniami do wizyty wybitnego profesora, który jest jego autorytetem. Gdy Aynur z dobrego serca oferuje mu wsparcie przy szykowaniu uroczystej kolacji, spotyka się z ogromnym afrontem. Mężczyzna w brutalny sposób wyśmiewa jej chęci, jawnie okazując brak elementarnego szacunku.

17

Kiedy oglądać 895. odcinek serialu Dziedzictwo w telewizji?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić regularnie od poniedziałku do niedzieli, a emisja rozpoczyna się punktualnie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 895. odcinek produkcji zostanie zaprezentowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie wyemitowane dotąd epizody, w tym najświeższe premiery, są w pełni dostępne do obejrzenia online w serwisie TVP VOD.

Dziedzictwo. O czym opowiada fabuła tureckiej telenoweli?

Historia skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, które są córkami Yusufa. Dziewczyny wychowują się w skromnych warunkach, ale łączy je silna, rodzinna więź. Ich ścieżki życiowe diametralnie się rozchodzą w momencie, gdy Kevser decyduje się na ślub z niezwykle zamożnym członkiem familii Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Niestety, niedługo później traci męża, a na domiar złego diagnozowana jest u niej ciężka choroba. Tuż przed swoim odejściem błaga Seher, by ta roztoczyła opiekę nad jej pięcioletnim dzieckiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła despotycznego i pozbawionego skrupułów Yamana. Od tej chwili głównym celem Seher staje się wyrwanie chłopca z rąk groźnego wuja.

W serialu "Dziedzictwo" występuje plejada popularnych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi: Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman, Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher, Berat Rüzgar Özkan odgrywający rolę małego Yusufa, Gülderen Güler jako Kiraz oraz Melih Özkaya jako Ali. Na ekranie możemy podziwiać również Tolę Pancaroglu w roli Ziyi, İpek Arkan jako Duygu oraz Sedę Dadaşovą, która wciela się w postać Yasemin, siostry Duygu.