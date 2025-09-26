Dziedzictwo, odcinek 705: Nana nie pozwoli Yamanowi być z Hazal! Pozbędzie się rywalki - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo"odcinek 705 - piątek, 3.10.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W 705 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana już dłużej nie zdoła ukrywać swojej zazdrości o Hazal i Yamana! Tym bardziej po tym, jak nakryje ukochanego, wychodzącego wieczorem z jej pokoju i pośpiesznie zakładającego marynarkę, przez co od razu pomyśli, że między nimi do czegoś doszło. A zwłaszcza, gdy usłyszy rozmowę jego asystentki z jego przyjaciółką, a także dowie się o ich wspólnym dwudniowym wyjeździe. I wówczas już nie wytrzyma i da upust swoim emocjom!

W 705 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana obleje Hazal mlekiem czekoladowym, czym ja oburzy! Do tego stopnia, że do kuchni natychmiast wkroczy Yaman, który od razu zażąda wyjaśnień! A gdy dowie się, co się stało, to natychmiast poprosi opiekunkę Yusufa na stronę!

- Do mojego pokoju. Natychmiast - zarządzi stanowczo Yaman.

Yaman zorientuje się, że Nana jest o niego zazdrosna w 705 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 705 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman skarci Nanę. Tym bardziej, że nie będzie mógł zrozumieć jej zachowania, ale tylko do czasu, gdyż pobudzona Nana postanowi wyłożyć karty na stół. A przy okazji dać Kirimlemu jasno do zrozumienia, że nie zgadza się na jego związek z Hazal i to ze względu na Yusufa, czym mocno go zaskoczy!

- Co z tobą, Nano? Co to było? Jakieś absurdalne zachowanie! Co ci strzeliło do głowy? - obsuypie ją pytaniami Kirimli.

- Ta kobieta… ona jest wiedźmą! Nie znosi dzieci! I to właśnie taką kobietę wybrałeś? Oczywiście, że będę przeciwna takiemu związkowi! Moim priorytetem jest Yusuf. Ta kobieta nie nadaje się do jego życia. Nigdy nie będzie dla niego dobra! - wyrzuci mu Nana.

- Jaki związek? O czym ty mówisz? Nie łączy mnie z nią nic prócz pracy - wyjaśni jej zszokowany Yaman.

I wtedy w 705 odcinku serialu "Dziedzictwo" wzburzona Nana wygranie mu ostatnie sytuacje z Hazal, które Yaman prędko jej wytłumaczy. I wtedy zda sobie także sprawę, że wcale nie chodzi jej o Yusufa, ale o niego! Choć oczywiście ona się do tego nie przyzna!

- Widziałam cię. W środku nocy wychodziłeś z jej pokoju. Też niby „służbowo” - wygarnie mu.

- Wymieniałem żarówkę - wytłumaczy jej się.

- A hotel? Pokój, który zarezerwowałeś dla was obojga? - dopyta Nana.

- To podróż służbowa. Będziemy mieszkać w oddzielnych pokojach. Ale powiedz mi, kim właściwie jesteś, żeby tak wtykać nos w moje życie? - spyta ją Yaman.

- Nie o ciebie chodzi! Chodzi o Yusufa! Powiedziałam ci już ona jest zła - zacznie zaprzeczać, na co Yaman skwituje tylko i nie czekając na odpowiedź wyjdzie - Kiedy wreszcie odzyskasz rozum?

Nana spróbuje ukryć swoje uczucia w 705 odcinku serialu "Dziedzictwo", ale Yaman szybko ją zweryfikuje!

W tym momencie w 705 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zostanie sama, po czym szczęśliwa zacznie sama do siebie szeptać. Ale po chwili uśmiech zejdzie jej w twarzy, gdyż sama nie będzie wiedzieć, co powinna teraz zrobić!

- Powiedział, że między nimi nic nie ma… Dlaczego mnie to cieszy? Czy to prawda? Czy ta choroba, której tak się boję, nigdy mnie nie opuści? Myślałam, że ją pokonałam, ale ona wciąż tu jest. Ten wirus tkwi we mnie i nie chce odejść. Co mam zrobić? - zacznie się zastawiać.

I wtedy w 705 odcinku serialu "Dziedzictwo" postanowi poprosić o pomoc Pinar, którą poprosi, aby do niej przyjechała. Nana wyżali się przyjaciółce, co leży jej na sercu, a ta bez trudu ogranie, że po prostu się ona zakochała! I choć opiekunka Yusufa znów zacznie się zarzekać, to prawdy nie oszuka! Tym bardziej, gdy dowie się, że Yaman oddelegował Hazal do współpracy z kimś innym, co sprawi jej ogromną radość, której nie zdoła ukryć!