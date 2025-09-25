Dziedzictwo, odcinek 704: Nana nakryje Yamana wychodzącego wieczorem z pokoju Hazal! Nie będzie świadoma, co tak naprawdę między nimi zaszło - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 704 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" w pokoju Hazal w rezydencji Yamana przepali się żarówka, z czego nowa asystentka biznesmena nie będzie zadowolona. Kobieta zejdzie do jego gabinetu i poprosi go o pomoc przy jej wymianie, na co Kirimli oczywiście się zgodzi.

W 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" Yaman pójdzie z Hazal do jej pokoju, gdzie wspólnie zaczną wymieniać żarówkę, bo bez pomocy asystentki się nie obędzie, gdyż przecież ktoś będzie musiał świecić biznesmenowi, aby mógł cokolwiek zobaczyć. I dzięki temu wszystko przebiegnie szybko i sprawnie, za co kobieta będzie mu oczywiście dozgonnie wdzięczna.

Nana pomyśli, że Yaman spędził noc z Hazal w 704 odcinki serialu "Dziedzictwo"!

W 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" Yaman będzie już szykował się do wyjścia, gdy w tym samym czasie w swoim pokoju obudzi się Nana. Opiekunka Yusufa postanowi napić się wody i sięgnie po dzbanek, jednak niestety będzie on pusty. Dlatego cudzoziemka zerwie się z łóżka, nałoży szlafrok i postanowi udać się do kuchni, aby go napełnić, ale niestety tam nie dojdzie!

A wszystko przez to, że po otwarciu drzwi w 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" stanie jak wryta, gdy zobaczy, jak Yaman wychodzi z pokoju Hazal i w pośpiechu ubiera swoją marynarkę! I wówczas zakochana w nim cudzoziemka dozna szoku, gdyż stanie się dla niej jasne, co przed chwilą między nimi zaszło. Tym bardziej, iż nie będzie świadoma tego, że w pokoju rywalki wypaliła się żarówka, a Kirimli po prostu przyszedł ją wymienić i zdjął ją, aby mu było wygodniej.

Nana utwierdzi się w swoich podejrzeniach co do Hazal w 704 odcinki serialu "Dziedzictwo"!

I stąd w 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" tak mocno się zszokuje, gdyż takie rozwiązanie nie przejdzie jej nawet przez myśl. Szczególnie, że już wcześniej zacznie podejrzewać, że nowa asystentka Yamana ma wobec niego nie tylko zawodowe, ale i prywatne plany, co niestety w tej chwili się dla niej potwierdzi! I oczywiście nie będzie z tego zadowolona.

W 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" Nana poczuje się ogromnie zraniona. I choć po chwili wróci do swojego pokoju i zacznie wmawiać sobie, że to i tak bez znaczenia, gdyż przecież jest tylko opiekunką Yusufa, to jednak serca nie zdoła oszukać. Do tego stopnia, że z samego rana otwarcie zaatakuje Yamana, pytając o to, jak mu minęła noc, czym tylko go rozwścieczy. Tym bardziej, że i on nie będzie świadomy tego, że poprzedniego wieczoru widziała go z Hazal.

- Dobrze spałeś? Jak ci minęła noc? - spyta wymownie Nana.

- Spałem dobrze. Ale wygląda na to, że ty nie. Zadałaś mi głupsze pytanie, niż się spodziewałem - oburzy się Yaman.

Zraniona Nana nie pozna prawdy w 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" i dobije się jeszcze bardziej!

I mimo iż w 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" Nana od razu będzie chciała to wyjaśnić, to jednak zrezygnuje, gdy usłyszy chichot z pokoju rywalki, która w trakcie rozmowy telefonicznej zacznie się zachwycać Yamanem. I wówczas cudzoziemka nie będzie mieć już żadnych wątpliwości....

- Oczywiście, moja droga… to wspólnik z moich marzeń... Już wymyśliłaś scenariusz filmu? To określ jeszcze płeć dziecka! Dobrze, żarty na bok. To naprawdę dobry człowiek. Rodzinny, niezawodny… - wychwali go Hazal.

- Dobrze zrozumiałam jej zamiary - szepnie do siebie zrozpaczona Nana, którą w 704 odcinki serialu "Dziedzictwo" dobije jeszcze jeden fakt - dwudniowego wyjazdu Hazal i Yamana do hotelu. Szczególnie, że tym razem nie będzie wiedzieć, iż będzie to wyłącznie podróż służbowa, a nie romantyczny wypad we dwoje. A zwłaszcza po tym, co przed chwilą zobaczy...