Dziedzictwo, odcinek 1053: Poyraz wpadnie w ręce policji? Atakan wykorzysta przeciwko niemu ważną wiadomość - ZDJĘCIA

Atakan sprowokuje Poyraza w 1053. odcinku „Dziedzictwa”

Wcześniej, w 1051. epizodzie tureckiej telenoweli "Dziedzictwo", Poyraz zdemaskował plany Atakana i zapobiegł porwaniu Pelin. Jej brat jednak nie zamierza odpuszczać, zwłaszcza po tym, jak Poyraz odrzucił milion dolarów łapówki za wydanie dziewczyny. Teraz szykuje na niego kolejną pułapkę. W efekcie jego działań Poyraz straci nerwy i wyśle mu wiadomość z pogróżkami. Atakan skrzętnie wykorzysta ten błąd, doprowadzając do aresztowania rywala. Ten z pozoru drobny incydent wywoła poważne konsekwencje dla obu mężczyzn.

Nana będzie wspierać Poyraza w 1053. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz w areszcie nie zostanie bez pomocy, ponieważ Nana okaże mu swoje bezgraniczne wsparcie. Tymczasem w poprzednim, 1052. odcinku "Dziedzictwa", Pelin odkryła, że małżeństwo Nany i Poyraza to jedynie fikcja, co obudziło w niej dawne nadzieje. W 1053. odsłonie serialu kobieta będzie wnikliwie obserwować zachowanie Nany względem męża. Liczy, że zdobędzie wiedzę, która pozwoli jej rozbić ich relację i powrócić do swojego dawnego ukochanego.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1053

Premierowe odcinki "Dziedzictwa" można śledzić codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Emisja 1053. epizodu zaplanowana jest na wtorek, 20 października 2026 roku. Po premierze telewizyjnej, wszystkie odcinki trafiają również na platformę TVP VOD, gdzie można je obejrzeć online.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

Turecka telenowela "Dziedzictwo" (oryg. Emanet) opowiada o trudnej miłości i rodzinnych dramatach. Mały Yusuf, po śmierci rodziców, trafia pod skrzydła surowego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się, gdy w ich życiu pojawia się skromna ciotka chłopca, Seher. Mimo początkowej niechęci i intryg, między dwojgiem dorosłych zaczyna kiełkować uczucie, a ich wspólna troska o dziecko staje się jego największym oparciem.

W późniejszych sezonach historia mocno się komplikuje z powodu tragicznych wydarzeń. Yaman Kırımlı umiera, a ciężar opieki nad Yusufem i kontynuowania jego spuścizny spada na Nanę Maryam.

Sytuacja Nany staje się dramatyczna, gdy grozi jej deportacja. Wtedy na jej drodze staje Poyraz, który decyduje się na fikcyjny ślub z kobietą, by zapobiec kolejnemu załamaniu w życiu małego Yusufa. To małżeństwo z rozsądku wkrótce staje się źródłem nowych konfliktów, ale i głębszych relacji.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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