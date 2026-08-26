Dziedzictwo, odcinek 1017: Poyraz zlekceważy groźby Sedata. Postawi wszystko na jedną kartę - ZDJĘCIA

W 1017. odcinku „Dziedzictwa” Sedat zagrozi Poyrazowi

W 1017. epizodzie tureckiej telenoweli „Dziedzictwo” Poyraz zmierzy się z trudnymi następstwami porzucenia walk w klatce. Sedat kategorycznie nie zaakceptuje jego rezygnacji i posunie się do pogróżek. Spróbuje w ten sposób wymusić na nim powrót do rywalizacji.

Dla Poyraza udział w krwawych starciach od początku wiązał się z silnymi przeżyciami. Mężczyzna sądził, że Nana darzy uczuciem Semiha. Zrozpaczony, w 1010. odcinku zgodził się stanąć do walki z potężnym Rosjaninem, noszącym pseudonim „Buldożer”. Kiedy Nana odkryła jego plany, usiłowała go powstrzymać. Wtedy Poyraz pojął, że bezpodstawnie posądzał ją o oszustwa. Zdecydował się wycofać ze starcia w 1012. odcinku „Dziedzictwa”.

Poyraz wybierze rodzinę w 1017. odcinku „Dziedzictwa”

Mimo brutalnych gróźb Sedata, Poyraz pozostanie nieugięty. W 1017. odcinku „Dziedzictwa” stanowczo odmówi wznowienia walk i złoży przysięgę, że obroni swoją rodzinę. Podejmie tym samym kluczową decyzję, priorytetowo traktując bezpieczeństwo Nany i pozostałych bliskich.

W 1017. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz wyzna Nanie miłość

W nadchodzącym, 1017. odcinku „Dziedzictwa”, Poyraz, opiekując się niedomagającą Naną, w końcu zbierze się na odwagę. Postanowi wyznać ukochanej, co tak naprawdę czuje. Haczyk polega jednak na tym, że kobieta będzie wówczas pogrążona we śnie.

Od pewnego czasu Nana walczy z zakaźną infekcją i przebywa w izolacji. Poyraz, pomimo niebezpieczeństwa, nie potrafił trzymać się od niej na dystans. W efekcie sam zaraził się chorobą od Nany i oboje wylądowali na wspólnej kwarantannie. To doświadczenie jeszcze mocniej ich do siebie zbliżyło.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1017

Premierowe odsłony popularnego serialu „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o godzinie 16:00 na antenie stacji TVP1. Emisję 1017. odcinka zaplanowano na niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku. Wszystkie wyemitowane epizody widzowie mogą obejrzeć również w internecie, korzystając z serwisu TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

Turecka telenowela „Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) opowiada o miłości, życiowych dramatach i trudnej walce o rodzinę. Po tragicznej śmierci rodziców, mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego wujka, Yamana. Kiedy w ich uporządkowanym życiu pojawia się skromna ciotka chłopca, Seher, wybuchają wielkie emocje. Mimo początkowych animozji i spisków ze strony wrogów, pomiędzy opiekunami z biegiem czasu rodzi się głębokie uczucie. Zacieśniająca się między nimi więź staje się dla dziecka jedynym ratunkiem.

W kolejnych sezonach tej fascynującej historii dochodzi do dramatycznych zwrotów akcji, a bohaterowie stają w obliczu bolesnych strat. Yaman Kırımlı ponosi śmierć. Wówczas ciężar opieki nad małym Yusufem i kontynuowanie rodowego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy nad Naną zaczyna wisieć widmo deportacji. Żeby nie dopuścić do jej wyjazdu i uchronić świat Yusufa przed kolejnym rozpadem, na jej drodze staje Poyraz. Mężczyzna decyduje się na heroiczny krok i zawiera z Naną fikcyjny ślub. Małżeństwo z rozsądku, wymuszone przez trudne okoliczności, niesie za sobą nowe napięcia, emocje i powoli budujące się relacje.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan w roli Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili wcielająca się w Nanę

Nik Xhelilaj grający Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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