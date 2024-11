Emanet. Volkan walczy o serce Duygu! Naprawdę sobie to zrobi!

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Ali ma konkurenta! Volkan wpadnie na wybitnie żałosny pomysł, by zdobyć Duygu! Streszczenie 420 odcinka Emanet (1.12.2024)

Volkan jest zdeterminowany, by zdobyć serce Duygu. Zarówno on jak i Ali są zainteresowani piękną policjantką i są w stanie zrobić dla niej wszystko. Jednak to, na co wpadnie Volkan to zagranie poniżej pasa! Zobacz w galerii ZDJĘĆ, co czego posunie się mężczyzna.