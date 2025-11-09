Czarna śmierć, odcinek 1: Żona Igora umiera na czarną ospę, ale oficer wywiadu Łucja chce zataić chorobę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Czarna śmierć", odcinek 1 - premiera w niedzielę, 9.11.2025, o godz. 20.25 w TVP1

Premierowy 1 odcinek serialu "Czarna śmierć" rozpoczyna się 22 maja 1963 roku, kiedy Łucja Winter przyjeżdża do Wrocławia po niebezpiecznej misji w Indiach,której cel jest owiany głęboką tajemnicą. Oficer wywiadu jest śledzona przez tajniaków, a przy tym powiązana ze służbami bezpieczeństwa PRL... To przyjazd Łucji doprowadza do wstrząsających wydarzeń w mieście, bo gdy wydaje się, że wszystko zakończyło się sukcesem, wybucha zabójcza epidemia ospy prawdziwej.

Nie przegap: Czarna śmierć. Zabójcze lato we Wrocławiu z epidemią ospy! Ile odcinków liczy nowy serial? Gdzie oglądać? - ZDJĘCIA

Anna Bielik, żona Igora pierwszą ofiarą czarnej ospy w 1 odcinku serialu "Czarna śmierć"

W tym czasie 1 odcinku serialu "Czarna śmierć" dziennikarz Igor Bielik w redakcji "Głosu Wrocławia" zmaga się z szefem aparatczykiem, Januszem Majerem (Rafał Mohr), cały czas jest pod polityczną kontrolą. Udane życie rodzinne z żoną Anną i córką Mają (Oliwia Stockinger) mu to wynagradza. Do czasu. Bo młoda pielęgniarka Anna nagle zapada na tajemniczą chorobę. Trafia do szpitala, lecz jej stan gwałtownie się pogarsza.

To lekarka Weronika wykrywa czarną ospę u Anny w 1 odcinku "Czarnej śmierci"

Lekarka Weronika Przybysz (Anna Karczmarczyk) w 1 odcinku serialu "Czarna śmierć" podejrzewa u Anny ospę prawdziwą, lecz ordynator Andrzej Zajdler (Cezary Pazura) odrzuca jej diagnozę, ulegając naciskom oficer wywiadu Łucji. Profesor twierdzi, że Anna choruje na białaczkę. Mimo braku wsparcia Weronika przeprowadza potajemnie test, który potwierdza jej przypuszczenia.

Gdy Ania umiera w 1 odcinku "Czarna śmierć", a kolejni ludzie, m.in. badający ją doktor Jabłoński, zaczynają chorować, staje się jasne, że w mieście wybuchła epidemia czarnej ospy. Wrocław staje się odizolowanym, zamkniętym ogniskiem śmiertelnego zagrożenia.

Mimo żałoby po śmierci żony Igor podejmuje się dziennikarskiego śledztwo, by odkryć, kto sprowadził zabójczą zarazę do Polski. Bielik postanawia na własną rękę znaleźć "pacjenta zero".

Czarna śmierć" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Nowy serial o epidemii czarnej ospy we Wrocławiu, "Czarna śmierć", można oglądać w każdą niedzielę, o godz. 20.25 na antenie TVP. Wszystkie odcinki "Czarna śmierć" są również dostępne w serwisie TVP VOD.