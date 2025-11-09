Czarna śmierć. Zabójcze lato we Wrocławiu z epidemią ospy! Ile odcinków liczy nowy serial? Gdzie oglądać? - ZDJĘCIA

"Czarna śmierć" - thriller medyczny na faktach o epidemii czarnej ospy - premiera niedziela, 9.11.2025, o godz. 20.25 w TVP1

O czym jest "Czarna śmierć"? Nowy serial w TVP1, którego premiera już w niedzielę, 9 listopada 2025 r., łączy elementy thrillera medycznego, historii szpiegowskiej, dramatu i nawiązuje do autentycznych wydarzeń rozgrywających się latem 1963 roku.

Wrocław stałe się wtedy miastem z horrorów, odciętym od świata. Otoczono je kordonem sanitarnym. Wrocław zamknięto i odizolowano, zakazano wjazdu nieszczepionym osobom! Nad Odrą rozpętało się piekło, kiedy wybuchła epidemia ospy prawdziwej, czyli czarnej ospy. O przenoszenie zabójczego wirusa oskarżono taksówkarzy, motorniczych, turystów z Afryki i Azji.

Kim są główni bohaterowie serialu "Czarna śmierć"?

Głównymi bohaterami serialu "Czarna śmierć" są Igor Bielik (Tomasz Ziętek) i Weronika Przybysz (Anna Karczmarczyk).

Igor to mąż Anny - pierwszej ofiary śmiertelnej ospy, dziennikarz „Głosu Wrocławia”, który na własną rękę postanawia przeprowadzić śledztwo i znaleźć "pacjenta zero", rzetelnie informować mieszkańców o czyhającym na nich zagrożeniu.

Weronika to młoda, ambitna lekarka niosąca pomoc ofiarom epidemii. Nie traktuje swojej pracy jak bohaterskiej misji, toczy jednak heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą. To właśnie doktor Przybysz jako pierwsza wpada na to, że Anna Bielik choruje na czarną ospę. Nie zgadza się z diagnozą profesora Andrzeja Zajdlera (Cezary Pazura), który podejrzewa u pacjentki białaczkę.

"Czarna śmierć" to opowieść o poświęceniu, pokonywaniu trudności, o lekarzach, którzy ryzykując własne zdrowie i życie walczą o życie pacjentów. Historia epidemii czarnej ospy koszmarnego lata 1963 roku to również dramatyczny wyścig z czasem Igora, który po śmierci żony Anny podejmuje dziennikarskie śledztwo, by odkryć, kto sprowadził do Polski zabójczą zarazę.

"Czarna śmierć" - ile odcinków liczy nowy serial w TVP1 o epidemii ospy?

"Czarna śmierć" liczy 7 odcinków, których reżyserem jest Kuba Czekaj, autorem zdjęć jest Wojciech Węgrzyn. Premierowy 1 odcinek serialu "Czarna śmierć" w niedzielę, 9.11.2025 r., o godz. 20.25 w TVP1, a ostatni 7 widzowie zobaczą w niedzielę, 21.12.2025 r.

"Czarna śmierć" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Nowy serial o epidemii ospy we Wrocławiu, "Czarna śmierć", można oglądać w każdą niedzielę, o godz. 20.25 na antenie TVP. Wszystkie odcinki "Czarna śmierć" są również dostępne w serwisie TVP VOD.