Czarna śmierć. Obsada, kim są bohaterowie serialu TVP o epidemii ospy we Wrocławiu? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Czarna śmierć" - obsada, bohaterowie, kto jest kim w nowym serialu TVP1?

doktor Weronika Przybysz - Anna Karczmarczyk - silna, zasadnicza i oddana pracy lekarka, której wojenne dzieciństwo w sierocińcach ukształtowało poczucie obowiązku i potrzebę niesienia pomocy innym. Choć w relacjach zachowuje emocjonalny dystans, w życiu zawodowym kieruje się pasją, szczerością i niezłomną etyką, często płacąc za to brakiem stabilizacji.

Igor Bielik - Tomasz Ziętek - to idealistyczny dziennikarz "Głosu Wrocławia", który po tragicznej śmierci żony Anny odnajduje w sobie odwagę, by walczyć o prawdę w świecie kłamstw i propagandy. Wrażliwy, uparty i pełen wewnętrznego niepokoju, łączy reporterską pasję z fotograficznym spojrzeniem na rzeczywistość, które staje się jego bronią.

Łucja Winter - Agnieszka Podsiadlik - agentka wywiadu wracająca z misji w Indiach. Chłodna, zdyscyplinowana funkcjonariuszka aparatu bezpieczeństwa, ze skomplikowaną przeszłością. W czasie wojny, uciekając przed sowieckimi represjami wraz z tysiącami innych obywateli polskich znalazła bezpieczne schronienie w Indiach. Perfekcyjna w działaniu, bezwzględna wobec innych i siebie, wierzy, że służba systemowi to jedyna forma przetrwania – aż niespodziewane spotkanie z przeszłością w Indiach wszystko zmienia.

Janusz Majer - Rafał Mohr - redaktor naczelny „Głosu Wrocławia”, gazety, która z założenia ma informować, ale w praktyce musi ostrożnie dobierać słowa. Majer, przełożony Igora Bielika, znajduje się więc w miejscu, gdzie prawda spotyka się z polityczną kontrolą, a każda decyzja ma swoje konsekwencje.

doktor Andrzej Zajdler - Cezary Pazura - to doświadczony lekarz i oportunista, który po wojnie szybko odnalazł się w nowym systemie, wykorzystując lojalność wobec partii do budowania własnej pozycji. Inteligentny, elegancki i cyniczny, przekonany o swojej racji, nie znosi sprzeciwu – aż zderzenie z nieugiętą Weroniką wystawia jego moralność na próbę.

doktor Jakub Wojtasik - Piotr Pacek - opanowany i pracowity lekarz, który po wojennej traumie szuka spokoju w służbie innym, choć jego życie zdominowałaniespełniona miłość do Weroniki. Z pozoru chłodny perfekcjonista, w rzeczywistości kryje w sobie głęboką wrażliwość i lojalność.

W obsadzie serialu "Czarna śmierć" znaleźli się też: Agata Łabno, Ilona Ostrowska, Tomasz Sapryk, Adam Cywka, Oliwia Stockinger, Oliwia Durczak.