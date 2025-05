Koniec Barwy szczęścia. Małgorzata odkryje chorobę Natalii w ostatnim 3202 odcinku? Będzie w złym stanie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3202 ostatni finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3202 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzatę mocno zdziwi i zaniepokoi stan Natalii. Kiedy prawniczka pojawi się w domu po wyczerpującym dniu, Marczakowa z Rawiczem od razu poznają, że coś jest nie tak. Mina Zwoleńskiej powie wszystko, ale początkowo nie da rady wyjaśnić, skąd bierze się jej stan. Oczywiście Natalia doskonale zda sobie sprawę ze swojego położenia i kiepskiej sytuacji, ale nie może o tym mówić wśród bliskich.

Małgorzata przejęta stanem Natalii w 3202 odcinku "Barw szczęścia"

- Natalko, ty nie jesteś chora? Jakoś tak dziwnie wyglądasz... - powie zmartwiona Małgorzata, kiedy prawniczka wróci z pracy, a jej stan faktycznie pozostawi wiele do życzenia. Czy to aby na pewno wynik choroby?

- Jestem wykończona - rzuci cicho Zwoleńska.

- No to tym bardziej nie wypuszczę was bez jedzenia - zadeklaruje Marczakowa.

Cezary z Małgorzatą zaczną naciskać na Natalię w 3202 odcinku "Barw szczęścia"

- Coś się stało w pracy? - w całą sprawę wtrąci się również zaniepokojony Cezary, ale ukochana nie będzie zbyt wylewna.

Zdradzamy, że w finale "Barw szczęścia" wcale nie chodzi o chorobę Natalii. Przypuszczenia Małgorzaty co do choroby prawniczki będą błędne. Kobieta faktycznie poczuje się gorzej, ale to nie z powodów zdrowotnych. Na Natalii spocznie bardzo duża odpowiedzialność.

Chodzi o to, że tego samego dnia w 3202 odcinku "Barw szczęścia" w kancelarii zjawi się przerażona Józefina (Elżbieta Jarosik). Opowie synowej o ogromnym kredycie w banku, który wzięła z powodu manipulacji oszusta Andrzeja (Leon Charewicz). Rawiczowa zakaże mówić o swojej dramatycznej sytuacji komukolwiek, zwłaszcza synowi. Skoro Natalię będzie obowiązywała tajemnica adwokacja, nie może powiedzieć partnerowi o kłopotach mamy. To stąd weźmie się jej krzywa mina i niezadowolenie. To bardzo niekomfortowa sytuacja.

