Koniec Barw szczęścia. Kłamstwo Emilki w finałowym 3202 odcinku się na niej zemści! Nie przewidzi dalszych wydarzeń

„Barwy szczęścia" odcinek 3202 - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3192. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Emilka poprosi Andrzeja o pomoc. Zwierzy mu się, że nie pytając Józefiny o zgodę zaoferowała koleżankom w klasie darmowe lekcje jazdy konnej i teraz nie może się wycofać z obietnicy. Powie mu, że to sprawa życia i śmierci, ponieważ chodzi o jej pozycję towarzyską. Andrzej obieca jej wstawiennictwo u Dżo.

Pomoc Cezarego w 3197. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3197. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary (Marcel Opaliński) uprosi zajętą przygotowaniami do ślubu i wesela Józefinę, by ponownie zorganizowała w stadninie darmowe lekcje dla koleżanek Emilki. Matka na to przystanie, unoszona przedślubną euforią jak na skrzydłach.

Kłamstwo Emilki będzie miało krótkie nogi w 3202. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po tragedii, jaka spotka Józefinę, Emilce nie przejdzie w szkole przez gardło, że nie pojechała z rodziną na bajkowy ślub do krainy św. Mikołaja. Alina ustawiła swoimi przechwałkami poprzeczkę tak wysoko, że córka Malwiny musi ją przeskoczyć, by pozostać w grze. Nie tylko o pozycję towarzyską, jak powie Andrzejowi, ale o przetrwanie w szkolnej dżungli. Ukryje fakt, że zamiast zabawy w śnieżnej Laponii została w Warszawie. Małgorzata ostrzeże ją, że to kłamstwo wyjdzie na jaw, ale nic to nie da. Koleżanki będą się domagały pokazania im zdjęć z wyjazdu… Co zrobi Emilka…?