Koniec Barw szczęścia. Józefina przejedzie się na krewnych i znajomych. W ostatnim 3202 odcinku dotrze do niej, kim naprawdę dla nich jest – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia. Agata zmieniła się nie do poznania. Natalia Zambrzycka przyznała, co zrobiła z twarzą - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3202 - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W ostatnim 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina odkocha się w Andrzeju (Leon Charewicz) i otrząśnie z uczucia, jakie zacznie uważać za słabość, a nawet chorobę. Jak powiedziała Cezaremu (Marcel Opaliński), ono „z największej damy zrobi idiotkę”. Będzie jednak musiała zacząć przyjmować leki, ale w sekrecie przed synem, by nadal miał ją za twardą i silną.

Sekrety pozostaną sekretami w finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W ostatnim 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina nie powie Cezaremu o tym, jaką umowę zawarła z Andrzejem – że wzięła pięciomilionowy kredyt pod zastaw stadniny i domu na odkupienie jego rzekomo rodzinnego dworku, który on miał spłacać w ratach co miesiąc. Po 40 tysięcy. Jedyną osobą, jaka pozna tajemnicę Dżo, będzie Natalia (Maria Dejmek). Rawiczowa powie jej prawdę, bo synowa będzie jej potrzebna. Jako prawniczka może sprawić, że bank odroczy spłaty. Ale błaganie jej o pomoc będzie niemal ponad siły Józefiny, która będzie się musiała przyznać do tego, że zaufała komuś, kogo pokochała.

Obłuda rodziny w finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W ostatnim 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" krewni i znajomi jeszcze intensywniej będą się dobijać do Józefiny. Będą do niej nieustannie wydzwaniać, ale ona nie będzie chciała odbierać ich telefonów. Jedni będą się domagać zwrotu poniesionych kosztów – na przykład za loty do Warszawy, skąd mieli odlecieć do Finlandii – a inni będą składać nieszczere wyrazy współczucia.

- Dobijają się bez przerwy. Albo z pretensjami albo z udawaną otuchą.

- Jak chcesz, to ja oddzwonię – zaoferuje się Cezary, który odkąd wie o tym, jak potwornie Andrzej oszukał matkę, robi dla niej wszystko co może.

Dżo zawsze była bardzo dumna ze swojej arystokratycznej rodziny rozsianej po świecie. Ale kiedy została ofiarą przestępcy, zorientowała się, że może liczyć tylko na siebie… I na syna.