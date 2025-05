Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia. Andrzej bezkarny na wolności w ostatnim 3202 odcinku. Nawet Kodur nie złapie oszusta, który okradł Józefinę - ZDJĘCIA

Jak się skończą "Barwy szczęścia" w ostatnim 3202 odcinku tego sezonu? Czy policja dorwie Andrzeja (Leon Charewicz), który oszukał i okradł Józefinę (Elżbieta Jarosik), a do tego wpędził ją w kredyt na 5 milinów złotych? Śledztwo w sprawie oszusta matrymonialnego poprowadzi komisarz Marcin Kodur (Oskar Stoczyński), który złapał wielu przestępców. Ale z Andrzejem, który do niedawna nazywał się Janusz Sikora, nie pójdzie mu tak łatwo. W finale sezonu "Barw szczęścia" nawet Józefina zwątpi, że policja złapie łajdaka, który tak ją skrzywdził. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA, co się wydarzy.