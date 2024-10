Klemens po zawale w Barwach szczęścia! Nowa twarz bohatera zaskoczy fanów - ZDJĘCIA

Zaskakująca metamorfoza Klemensa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach! Po zawale Górecki już nie będzie taki sam!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach u Klemensa zajdą spore zmiany! Przede wszystkim, Górecki przeżyje zawał serca, do którego dojdzie w kancelarii Natalii (Maria Dejmek), gdy prawnik zostanie zupełnie sam z bałaganem, jaki urządzi chora psychicznie Malwina (Joanna Gleń) przed swoim zniknięciem. Wówczas serce Klemensa nie wytrzyma, ale na szczęście z pomocą przyjdzie mu Asia, która dzięki wskazówkom Huberta (Marek Molak), uratuje mu życie do czasu przyjazdu pogotowia. Ale mimo tego lekarze zostawią go w szpitalu, przez co przyszłość kancelarii Zwoleńskiej zawiśnie na włosku, ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej z niego wyjdzie i już w niczym nie będzie przypominał dawnego siebie!

Ale spokojnie, nie będzie to konsekwencją zawału serca tylko metamorfozy, jaką przejdzie Klemens w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach! Sebastian Perdek pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciami z planu, na których ma zupełnie inną twarz! A wszystko przez zmianę fryzury, która sprawi, że będzie wyglądać kompletnie inaczej niż dotychczas! Górecki odświeży swój wizerunek, ale jedno się nie zmieni! A mianowicie, że wciąż będzie prawnikiem i w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach znów zajmie się sprawą Stańskich, których najprawdopodobniej zostanie stroną w czasie ich rozwodu! Wszystko wskazuje na to, że Klemens stanie za Brunem (Lesław Żurek) i Amelią (Stanisława Celińska), w związku z czym Bożena (Marieta Żukowska) będzie musiała znaleźć innego adwokata!

Zdradzamy, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wróci w końcu także Natalia, ale to raczej nie ona stanie naprzeciwko Klemensowi, który przed jej wylotem do Indii z Leą (Lea Sobota) i Cezarym (Marcel Opaliński) został jej wspólnikiem i przejął kancelarię pod jej nieobecność. Najpewniej będzie to Sylwia Paszkowska (Olga Bończyk), która wcześniej reprezentowała już w czasie rozwodu Pyrków, Klarę (Olga Jankowska). Czyżby metamorfoza Góreckiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej była związana właśnie z powrotem Zwoleńskiej i odrodzenia ich wspólnej już kancelarii? Przekonamy się niebawem!