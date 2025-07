Dominika i Klemens pożegnali Barwy szczęścia! Tak wyglądał ich ostatni dzień na planie - ZDJĘCIA

Karolina Chapko i Sebastian Perdek skończyli pracę na planie "Barw szczęścia"!

W "Barwach szczęścia" nadszedł czas pożegnań! A to dlatego, że dopiero co z planem pożegnała się Natalia (Maria Dejmek), a teraz przyszła pora i na jej wspólnika Klemensa, jak i jego dawną sprzątaczkę, a obecnie jedną ze współwłaścicielek "Feel Good" Dominikę!

- Ostatni przed wakacyjną przerwą dzień na planie @barwyszczesciaoffical - napisała Karolina Chapko na swojej relacji na Instagramie.

Sebastian Perdek i Karolina Chapko mają już za sobą ostatni dzień na planie "Barw szczęścia", gdzie nagrali już swoje ostatnie sceny, przez co mogą się udać na zasłużony wypoczynek! Tak samo jak reszta ekipy, pracującej na barwnym planie!

- Kiedyś trzeba naładować baterie!!!Szczególnie ekipa, która pracuje 5 dni w tygodniu by tworzyć ten barwy serial @barwyszczesciaoffical - dodała aktorka, po czym zdradziła - Właśnie nagraliśmy ostatnią scenę i mamy teraz miesiąc wakacji!

Cała ekipa "Barw szczęścia" zakończyła sezon i zaczyna wakacje!

I z tego względu już wszyscy mogą zaczynać przerwę wakacyjną w "Barwach szczęścia", gdyż ten sezon dobiegł już końca, a aktorzy, jak i cała ekipa nagrali już wszystko, co mieli i mogą teraz nieco odpocząć, aby po miesiącu wrócić z powrotem na plan i realizować nowe odcinki!

- @gabiziembicka sprząta na koniec sezonu @barwyszczesciaoffical - ogłosił Jan Tyszkiewicz na swojej relacji na Instagramie.

- Ostatni przedwakacyjny dzień na planie za nami! 🎥 Wracamy niebawem! 😎 #barwyszczęścia. ZACZYNAMY WAKACJE 🩷 Jakie barwy mają one dla Was? 🌞 #barwyszczęścia #barwylata #barwywakacji - napisała produkcja "Barw szczęścia" na swoich oficjalnych profilach Instagramie i Facebooku.

Ale spokojnie, gdyż tych nowych po wakacjach nie zabraknie! A to dlatego, że są one kręcone ze sporym wyprzedzeniem, przez co widzowie "Barw szczęścia" mogą spać spokojnie, gdyż z pewnością zobaczą je po przerwie wakacyjnej!

Co wydarzy się u Dominiki i Klemensa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach nie zabraknie emocji także w wątkach Dominiki i Klemensa! Przede wszystkim, z Brazylii do Bloch-Kowalskiej wróci w końcu jej ukochany mąż Sebastian (Marek Krupski), jednak małżonkom nie przyjdzie zbyt długo nacieszyć się sobą, gdyż znów będą musieli zająć się Mateuszkiem (Filip Kowalewicz)!

Jednak sporo w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zadzieje się także w kancelarii Natalii i Klemensa, która zajmie się sprawą Józefiny (Elżbieta Jarosik), oszukanej i okradzionej przez Andrzeja (Leon Charewicz). Ale nie tylko, gdyż przecież prawnicy nie ograniczą się wyłącznie do sprawy Rawiczowej, dzięki czemu i Górecki będzie miał szansę się wykazać!