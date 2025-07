Barwy szczęścia. Natalia odchodzi! Maria Dejmek żegna się z planem serialu. To jej ostatnie ZDJĘCIA

Koniec Natalii w „Barwach szczęścia”. Maria Dejmek żegna się z planem

Na instagramowym profilu aktorki Marii Dejmek pojawiło się wymowne zdjęcie z charakteryzatorni, gdzie wizażyści przygotowują gwiazdy do pracy. Postać Dejmek, czyli empatyczna i mądra prawniczka Natalia Zwoleńska, zyskała wielu fanów. Jej wątek łączy ze sobą kilka aspektów, bo prawniczka świetnie prowadzi sprawy klientów w kancelarii, w tym samym czasie opiekuje się córeczką, może liczyć na pomoc bliskich i oczywiście nie brakuje elementu miłosnego! To z Cezarym stworzyła świetną parę, chociaż nie zawsze było kolorowo i łatwo. Co więc się dzieje, że utalentowana aktorka jawnie żegna się z widzami, wstawiając ostatnie zdjęcie z planu „Barw szczęścia”?!

Ostatni dzień na planie Marii Dejmek. Dlatego odchodzi z „Barw szczęścia”

Opis pod pożegnalnym zdjęciem nie pozostawia złudzeń. Aktorka żegna się z rolą, ale na szczęście chodzi tylko o przerwę wakacyjną!

- Ostatni dzień zdjęciowy na planie @barwyszczescia.official i zaczynam wakacyjną przerwę!!! ☺️❤️ - czytamy pod dodanym przez gwiazdę zdjęciem.

To częsta praktyka, że aktorzy żegnają się z widzami z planu, kiedy udają się na wakacyjną przerwę. To nie jest tak, że nowe odcinki do kolejnego sezonu „Barw szczęścia” są nagrywane przez cały okres lata. Aktorzy też mają swoje przerwy w pracy na planie i tak też właśnie dzieje się w przypadku Marii Dejmek.

Co dalej z Natalią Zwoleńską?

Fani wątku Natalii z „Barw szczęścia” mogą być spokojni. Ta postać na pewno zagości w nowych odcinkach serialu po wakacjach. Jak mogłoby być inaczej, skoro to właśnie jej Józefina (Elżbieta Jarosik) zleciła pomoc przy koszmarnym długu w banku. Rawicz póki co nie dowiedział się, że ukochana zna przykrą tajemnicę jego matki. Wydaje się, że z tego wyniknie duże zamieszanie.