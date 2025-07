Barwy szczęścia. Zaginiona Weronika wróci do "Szoku"! Wyjawi Łukaszowi szokującą prawdę o Modrzyckim

Weronika odnajdzie się i powróci w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Weronika w końcu się odnajdzie! Zdradzamy, że po odrzuceniu przez Błażeja w finale sezonu, jego ukochana jak podaje swiatseriali.interia.pl nagle zniknie i nikt nie będzie wiedział, gdzie się podziała!

Ale na szczęście, Modrzyckiemu uda się skontaktować z Ciesielską, która wróci do jego domu z niespodziewanym gościem! A mianowicie jego matką, na widok której dziennikarz aż stanie jak wryty, a atmosfera między nimi znów stanie się napięta! Do tego stopnia, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Weronika znów ucieknie, ale tym razem do redakcji "Szoku"!

Ciesielska wyzna zaskakującą prawdę o Modrzyckim w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Widok Weroniki w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach ogromnie ucieszy Łukasza, który od Błażeja dowie się o ich problemach w związku. Tyle tylko, że Modrzycki nie powie mu wszystkiego, w związku z czym Sadowski od razu wezwie i na dywanik Ciesielską, która już wszystko mu wyśpiewa!

- Znalazła się nasza zguba... Mów, gdzie byłaś - poprosi ją Łukasz, na co Weronika odpowie, że musiała zająć się prywatną sprawą Błażeja - On ma problemy. Postanowiłam, że pomogę mu się z nimi uporać....

A przy okazji w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wyzna Łukaszowi, że Błażej wcale nie jest tym, za kogo do tej pory go uważali, czym już kompletnie zszokuje naczelnego, który zupełnie nie będzie się tego spodziewał!

- My tu niewiele o nim wiemy. Poza tym, oczywiście, że jest świetnym dziennikarzem, a czasem... łajdakiem - zażartuje Sadowski.

- Ja dopiero zaczynam to rozumieć - westchnie Ciesielka, po czym doda, że Modrzycki raczej nie poradzi sobie sam ze swoimi problemami - I dlatego zdecydowałam się działać. Pomyślałam, że powinien zacząć od naprawy relacji z matką. Przywiozłam ją tutaj...

Łukasz stanie po stronie Błażeja, a nie Weroniki w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Łukasz będzie bardzo ciekawy, jak Błażej zareagował na spotkanie z matką, ale to już go wcale nie zdziwi! A wręcz przeciwnie, gdyż Sadowski sam stanie nawet po stronie Modrzyckiego. Ale nie wpłynie tym na Ciesielską, która będzie pewna, że postąpiła słusznie!

- Przy śniadaniu atmosferę można było kroić... - przyzna Weronika.

- Zadziałałaś za jego plecami. Czego się spodziewałaś? - wytknie jej Łukasz. I choć Ciesielska potwierdzi, iż spodziewała się tego, że Modrzycki początkowo faktycznie się na nią wścieknie, to jednak, że później doceni jej gest - On potrzebował tego spotkania...

Jednak w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej mocno się rozczaruje! Bo choć Błażej faktycznie pogodzi się z matką, w czym swój udział będzie mieć oczywiście Weronika, to jednak będzie miał ogromny żal do swojej ukochanej o to, że znów wtrąciła się w jego życie i zadziałała za jego plecami, stawiając go tym samym przed faktem dokonanym...