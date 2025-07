Barwy szczęścia. Tak zmieni się Emilka! Jessica Frankiewicz rośnie i pięknieje - ZDJĘCIA

Emilka wraca do pracy w serialu „Barwy szczęścia”

Aktorzy serialu „Barwy szczęścia” nie mają jeszcze przerwy wakacyjnej. Wręcz przeciwnie – niektórzy właśnie teraz, w te upalne dni, dopiero wchodzą na plan. Tak Jessica Frankiewicz przywitała się ze swoimi fanami na Instagramie, na oficjalnym profilu „Barw szczęścia”:

„💛 Wakacje - start! ☀️ Ale... zanim plaża i odpoczynek, ja zaczynam wakacje tam, gdzie czuję się jak w drugim domu - na planie @barwyszczescia.official 🎬 Zamiast walizek - scenariusze, zamiast słońca - światła kamer 🌸🩷”

Emilka jak gwiazda w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Fani od razu zauważyli zmianę w wyglądzie serialowej Emilki. Jessica Frankiewicz to już pannica, a w „Barwach szczęścia” gra od 2020 roku.

- Piękna dziewczyna wyrasta z naszej małej Emilki 😍pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji, także na planie.

- Piękna dziewczyna wyrasta.

- To jest Emilka?!

- Jaka ładna 😍

- 😍😍😍 piękne zdjęcie, piękna modelka 🤩

- Modeleczka z ciebie

- Rośnie nam ⭐️

Ciekawe, co wydarzy się w życiu jej bohaterki w nowym sezonie. Czy Emilka zostanie w tej samej klasie z nękającymi ją koleżankami z Aliną (Iga Czechowicz) na czele? Przed wakacjami Malwina (Joanna Gleń) przeżyła szok, gdy Gabrysia (Marta Juras) zaproponowała jej „kompromis”, czyli przeniesienie niewinnej córki do innej klasy. Brodzińska zapowiedziała skargę do kuratorium i Ministerstwa Oświaty.

Emilka popełniła oszustwo w ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia" przed wakacjami

W ostatnim odcinku „Barwy szczęścia" Emilka wykorzystała sztuczną inteligencję, by sfabrykować zdjęcie, które miało przedstawiać ją z reniferem w Laponii. Wszystko po to, by się nie wydało, że nie poleciała na wesele Józefiny (Elżbieta Jarosik) do krainy św. Mikołaja. Co będzie, kiedy wszystko się wyda w nowym sezonie? Czy dziewczynka odważy się powiedzieć prawdę…?