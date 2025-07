Barwy szczęścia. Tak się zmieni Emil. Ale syn Asi wyrósł! Wreszcie pozna prawdziwego ojca Daniela? - ZDJĘCIA

Będzie zmiana Emila w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Mimo przerwy w emisji "Barw szczęścia" produkcja serialu nagrywa nowe odcinki i tylko przez miesiąc aktorzy i reszta ekipy będą mieli wakacyjną przerwę w zdjęciach. W ekranowej rzeczywistości akcja poprzedniego sezonu skończyła się na początku tego roku, tuż po Sylwestrze i świętach Bożego Narodzenia, więc odcinki powstają z wyprzedzeniem nawet 5-6. miesięcy. Nic dziwnego, że będzie widać ogromną różnicę w wyglądzie bohaterów. Szczególnie dorastających dzieci.

Zaskakującą metamorfozę przejdzie Emil, którego od dwóch lat gra w serialu "Barwy szczęścia" Artem Malaszczuk. 14-letni aktor w ostatnich scenach z udziałem Asi i Huberta (Marek Molak), gdy jego bohater buntował się przed spotkaniem z biologicznym ojcem i dziadkami, których nawet nie pamięta, był jeszcze dzieckiem. Asia mogła spokojnie Emila przytulić, który był od niej sporo niższy.

Najnowsze zdjęcia Emila i Asi z planu nadchodzącego sezonu "Barw szczęścia" to dowód na to, jaką przemianę przejdzie nastolatek. Artem Malaszczuk wyrósł i dorównał wzrostem ekranowej matce. Ale tak drastyczną zmianę w wyglądzie Emila widzowie zobaczą w odcinkach "Barw szczęścia" późną jesienią.

Anna Gzyra też jest pod wrażeniem tego, jak wydoroślał jej serialowy syn. Świetnie się dogaduje z Artemem, dlatego wątek Asi i Emila wypada tak wiarygodnie, wzbudza tyle sympatii u oglądających "Barwy szczęścia".

"Asia i Emil – mama i synek na ekranie ♥️ Prywatnie – my :) Udało się nam zbudować relację pełną zaufania, uśmiechu i dobrej energii. Artem jest w wieku mojej Helenki, więc mamy mnóstwo wspólnych tematów i wątków. Kocha piłkę, aktorstwo – i jest po prostu wspaniałym młodym człowiekiem. ♥️ Drodzy Widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami i śledzicie losy naszych bohaterów! 💛"

Ojciec Emila pojawi się w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią

Co czeka Emila w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach? Skoro już pojawiła się była teściowa Asi, Teresa (Izabella Olejnik), która nie chce mieć nic wspólnego z Sokalską i swoim wnukiem, to najpewniej za jakiś czas zjawi się także Daniel, biologiczny ojciec Emila.

Póki co wiadomo, że były mąż Asi zniknął bez śladu, nie płaci jej nawet alimentów na Emila, a Teresa obwiniała ją o to, że to ona doprowadziła Daniela do takiego stanu. Bo uciekła od męża i zabrała ich syna, kiedy Daniel zaczął się zadawać z innymi dziewczynami, wpadł w długi i ścigał go komornik.

Chociaż Emil nie zna prawdy o własnym ojcu, wyczuwa, że Asia miała poważny powód, by zerwać kontakty nawet z jego dziadkami. Nic dziwnego, że syn Sokalskiej nie chce znać prawdziwego taty.