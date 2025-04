Barwy szczęścia, odcinek 3180: Ojciec Emila ścigany za alimenty! Asia mu nie odpuści - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Wiktor nie pożegna Henryka. W końcu już go przecież zdążył uśmiercić – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Asia w 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" stanie pod ścianą. Hubert zaproponuje jej i Emilowi wyjazd za granicę, ale bez ważnego paszportu chłopiec nigdzie nie poleci. Problem w tym, że do wyrobienia dokumentu potrzebna będzie zgoda obojga rodziców, a biologiczny ojciec Emila od lat się nie odzywa...

Dlatego też Sokalska w 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" spróbuje skontaktować się z byłymi teściami, licząc, że podpowiedzą jej, gdzie ukrywa się ich syn. Niestety zamiast pomocy, Asia usłyszy pretensje, że sama jest winna rozpadowi ich rodziny. Kobieta nie będzie mogła uwierzyć, że jeszcze śmie się ją obwiniać za brak kontaktu ojca z dzieckiem. Wściekłość Asi będzie rosła z każdą minutą rozmowy!

Tragiczna rozmowa Asi z teściami w 3180 odcinku "Barw szczęścia"

W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" rozmowa Asi z byłymi teściami zamieni się w prawdziwe piekło. Kobieta usłyszy zarzuty, że to przez nią ojciec Emila popadł w finansową ruinę, bo rzekomo domagała się od niego wysokich alimentów! Teściowie oskarżą ją o celowe niszczenie życia ich syna i utrudnianie mu kontaktu z dzieckiem.

Tymczasem w 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia aż się zagotuje ze złości! Sokalska od lat nie ściąga od byłego męża alimentów, bo wszystko przejmował fundusz alimentacyjny. Dla niej liczyło się tylko dobro syna, a nie pieniądze! Słowa byłych teściów będą dla niej prawdziwym ciosem, który sprawi, że jeszcze bardziej zaangażuje się w walkę o zabezpieczenie przyszłości Emila.

Ojciec Emila będzie ścigany za niepłacenie alimentów w 3180 odcinku "Barw szczęścia"

W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyjdzie na jaw, że ojciec Emila, Daniel ma gigantyczne długi alimentacyjne. Asia dowie się, że jej były mąż jest ścigany przez komornika i praktycznie nie ma szans na jakiekolwiek porozumienie. Co więcej, jego zaległości będą tak duże, że mężczyzna może nawet trafić do więzienia?

Sokalska zdecyduje się w 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zawalczyć o paszport dla syna bez udziału ojca. W tej sprawie uda się do Natalii, która znajdzie dla niej kilka wyjść z sytuacji. Jednym z rozwiązań będzie wystąpienie do sądu o zgodę na wydanie paszportu bez podpisu ojca. Asia nie będzie miała już wątpliwości - zrobi wszystko, by Emil mógł wreszcie zacząć nowe życie i wyjechać z kraju!

