Barwy szczęścia. Tak Cezary odkryje, że oszust Andrzej wpakował Józefinę w kredyt na pałacyk, który sprzedał przed ucieczką z Polski

To Celina w nowym sezonie "Barw szczęścia" ujawni kulisy sprzedaży pałacyku, który Józefina kupiła dla Andrzeja

Z pomocą Celiny w następnym sezonie "Barw szczęścia" Cezary pozna prawdę o długach Józefiny, dowie się, że Andrzej nie tylko okradł jego matkę z 300 tysięcy złotych, cennych obrazów i biżuterii, ale wpakował ją jeszcze w kredyt na 5 milionów złotych pod zastaw stadniny i rezydencji Rawiczów!

Śledztwo Celiny w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach dość szybko przyniesie efekty i odsłoni prawdę o kupnie i sprzedaży "rodowego" pałacyku Zastoi-Modelskiego. Tak naprawdę rodzina Andrzeja nigdy nie była właścicielem dworku, ale oszust wcisnąć Dżo niezłą bajeczkę o tym, jak w przeszłości jego przodkowie stracili cenną posiadłość.

Dzięki ustaleniom Celiny w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu Cezary zacznie się domyślać, że jego matka przez oszusta i naciągacza, który ją w sobie rozkochał, straciła nie tylko 300 tysięcy złotych, ale znacznie więcej!

- Skoro miał takie pieniądze, to po co okradł mamę na 300 tysięcy? Coś mi się tu nie zgadza... Działaj dalej, najważniejsze, żeby go znaleźć - poleci detektywce Rawicz, cytowany przez światseriali.interia.pl.

Barwy szczęścia ostatni odcinek ZWIASTUN. Józefina nie spłaci kredytu! Grozi jej utrata domu i stadniny

Józefina w nowym sezonie "Barw szczęścia" nie powie Cezaremu prawdy o kredycie

Ale na tym nie koniec, bo w nadchodzącym sezonie "Barw szczęścia" Cezary będzie dociekał, czy Józefina nie pożyczyła Andrzejowi pieniędzy na zakup pałacyku. Ponieważ matka zacznie kręcić jeszcze bardziej, nie przyzna mu się do wzięcia kredytu dla ukochanego, Rawicz nabierze podejrzeń, że ukrywa przed nim wstydliwą tajemnicę.

To Natalia w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach podsunie Cezaremu trop w sprawie długów Józefiny

I właśnie wtedy w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Cezary wpadnie na pomysł, że skoro Andrzej "kupił" i szybko sprzedał pałacyk za 5 milionów, a nie miał grosza przy duszy, to Józefina zaciągnęła kredyt, zastawiając rodzinną stadninę. Nie będzie wiedział jak to sprawdzić, ale Natalia (Maria Dejmek) naprowadzi go na właściwy trop.

Dzięki żonie Rawicz zajrzy do księgi wieczystej i tak odkryje, że Józefina jest zadłużona w banku, pożyczyła miliony pod zastaw własnej posiadłości i stadniny, a właścicielem pałacyku Andrzeja jest teraz ktoś inny!