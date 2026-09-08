Barwy szczęścia. Streszczenie nowego sezonu po wakacjach. Oto, co wydarzy się jesienią - ZDJĘCIA

Streszczenie nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach 2026

Jednym z najmocniejszych wątków nowych odcinków „Barw szczęścia” pozostanie relacja Bruna (Lesław Żurek) i Karoliny (Marta Dąbrowska). Para po spontanicznym ślubie w Las Vegas będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Bruno zacznie domagać się podpisania intercyzy, czym mocno zaskoczy żonę, a Karolina nie zrezygnuje ze swoich intryg. Jej działania przeciwko Justinowi (Jasper Sołtysiewicz) doprowadzą do kolejnych afer, a sprawa fałszywego nagrania sugerującego romans chłopaka z Reginą (Kamila Kamińska) jeszcze długo będzie miała swoje konsekwencje.

Renata i Dominika. Koniec przyjaźni i związku z Kodurem?

Dużo zmieni się również w "Feel Good". Renata (Anna Mrozowska) po walce z uzależnieniem i pobycie w ośrodku leczenia będzie musiała odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. Dominika (Karolina Chapko) podjęła decyzję o zakupie lokalu za ponad milion złotych, co rozjuszy kobietę. Wszystko wskazywało na to, że wieloletnia przyjaźń i wspólny biznes mogą się rozpaść. Podobnie sytuacja wygląda odnośnie związku Renaty z Kodurem (Oskar Stoczyński). Policjant odkryje, że ukochana wymyka się potajemnie, a nawet wprost wpadnie na jej dilera...

Lucyna nadal przy Pyrkach. Co zrobi Wilk?

Ważne wydarzenia czekają też Pyrków. Hubert (Marek Molak) coraz bardziej będzie podejrzliwy wobec Lucyny (Grażyna Zielińska), która zadomowiła się w jego rodzinie. Problem w tym, że kobieta ma własny plan, a jej powiązanie z Maciejem Wilkiem (Adam Szczyszczaj) od początku miało ogromne znaczenie dla całej historii. W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, kim jest Lucyna. Pyrkowie poznają prawdę.

Zdrada u Kasi i Mariusza? Śmierć ojca Janki wszystko zmieni

Nie zabraknie także komplikacji w związku Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński). Po śmierci Dąbrowskiego (Piotr Kazimierczak), Mariusz mocno zaangażuje się w pomoc Jance (Oliwia Drożdżyk), która będzie potrzebowała wsparcia po stracie ojca. Problem polega na tym, że kobieta aż nadto wykorzysta dobrodusznego rolnika, a Kasia będzie miała tego serdecznie dość.

Ewa i Romeo spróbują stworzyć rodzinę po ślubie

Po potajemnym ślubie Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) będą musieli zmierzyć się z rzeczywistością. Samo powiedzenie sobie „tak” nie rozwiąże ich problemów. Ewa zacznie mieć wątpliwości, czy ich małżeństwo rzeczywiście wygląda tak, jak sobie wyobrażała, zwłaszcza że para nadal nie będzie mogła normalnie rozpocząć wspólnego życia. Elżbieta (Marzena Trybała) nie zaakceptuje łatwo decyzji młodych, ale ostatecznie zgodzi się, by zamieszkali pod jej dachem. To jednak dopiero początek problemów Ewy i Romea.

Justin i Ola spróbują odbudować związek

Po aferze z fałszywym nagraniem Justin i Ola (Michalina Robakiewicz) przejdą przez poważny kryzys. Dziewczyna uwierzyła, że Justin ją zdradził, choć on od początku przekonywał, że nagranie zostało zmanipulowane. Z czasem ich uczucia znów się umocnią, ale rozwiązanie zagadki deepfake'a będzie dla Justina niezwykle ważne. Chłopak nie zamierza pozwolić, by Karolina i osoby stojące za intrygą zniszczyły jego relację z Olą.

Oliwka i Tomasz. Koniec związku i nagła nienawiść?

Jesień w "Barwach szczęścia" przyniesie także dalszy ciąg kryzysu Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) i Tomasza Kępskiego (Jakub Sokołowski). Para coraz wyraźniej zacznie iść w różne strony. Oliwka nie będzie gotowa na życie, którego oczekuje od niej Tomasz, a on sam nadal nie będzie potrafił całkowicie odciąć się od przeszłości i uczuć do Grażyny (Kinga Suhan). Rozstaną się, a potem Tomasz nagle zmieni front... Zacznie wyliczać Oliwce swoje udziały i pieniądze włożone w biznes.

Ślub Celiny i Łukasza w "Barwach szczęścia" po wakacjach. Miłość czy ustawka?

Jednym z mocniejszych wątków "Barw szczęścia" będzie wybór sukni ślubnej przez Celinę (Oriana Krajewska). Od razu nasuwa się myśl, że szykuje się ślub z Łukaszem (Michał Rolnicki). Jednak znając charakter pracy tej dwójki, można spodziewać się również tego, że to ustawka pod śledztwo.

Co wydarzy się jesienią w „Barwach szczęścia”?

Nowy sezon „Barw szczęścia” będzie więc przede wszystkim kontynuacją konfliktów rozpoczętych jeszcze przed wakacjami, ale nie tylko, bo w grę wchodzą nowe wątki, nowi bohaterowie i nowe decyzje.