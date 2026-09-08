Barwy szczęścia, odcinek 3401: Tłum oburzonych wielbicieli przed redakcją „Szoku”. Nie mogą pogodzić się ze zwolnieniem Joli

W 3401. odcinku „Barw szczęścia” Kornel zmierzy się z gniewem czytelniczek

W 3401. odcinku „Barw szczęścia” redakcja „Szoku” znajdzie się pod presją oburzonych wielbicielek Joli. Jak podaje swiatseriali.interia.pl Kornel Jezierski (Marcin Perchuć) poskarży się Radomirowi Branickiemu, że w drodze do pracy został zaatakowany przez czytelniczki. Kobiety będą domagały się wyjaśnień w sprawie nagłego zniknięcia wróżki z pisma.

Branicki szybko zorientuje się, dlaczego odbiorcy „Szoku” są tak zdeterminowani. Czytelnicy wykupili przecież abonamenty na wróżby Joli, a po jej zwolnieniu opłacone usługi przestaną być realizowane. Redakcja zacznie więc otrzymywać kolejne wiadomości od niezadowolonych klientów. Problem okaże się znacznie poważniejszy, niż początkowo zakładał Kornel. Jezierski będzie musiał znaleźć nową wróżkę, która przejmie obowiązki Kozłowskiej.

W 3401. odcinku „Barw szczęścia” poszukiwania nowej wróżki zakończą się fiaskiem

Kornel postanowi przeprowadzić casting i znaleźć następczynię Joli. Szybko przekona się jednak, że zatrudnienie nowej osoby może okazać się bardzo kosztowne. Kandydatki zażądają wynagrodzenia znacznie wyższego niż to, które otrzymywała Kozłowska. Jezierski nie będzie krył oburzenia.

- Te wróżki powariowały! Mają oczekiwania finansowe z kosmosu. I to nie z tej galaktyki! - stwierdzi.

Wkrótce okaże się, że każda z kandydatek oczekuje dwukrotnie większej pensji niż Jola. Branicki wykorzysta sytuację, aby ponownie przekonać szefa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie Kozłowskiej. Dzięki temu „Szok” nie musiałby mierzyć się z kolejnymi roszczeniami czytelników, a redakcja nie ponosiłaby dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem nowej wróżki.

W 3401. odcinku „Barw szczęścia” Jola wróci do redakcji w jednym celu

Właśnie wtedy w „Szoku” pojawi się Jola. Jej niespodziewane wejście do redakcji będzie dla Kornela mocnym zaskoczeniem. Branicki uzna jej obecność za doskonałą okazję do rozwiązania problemu, z którym od kilku dni zmaga się gazeta.

Jezierski nie będzie jednak chciał słyszeć o powrocie Kozłowskiej. Jeszcze chwilę wcześniej stanowczo odrzucał pomysł ponownego zatrudnienia wróżki. W 3181. odcinku „Barw szczęścia” to właśnie jego decyzja o postawieniu wszystkich pieniędzy na wskazane przez Jolę „szczęśliwe numerki” doprowadziła do utraty 50 tysięcy złotych. Rozgoryczony Kornel obwiniał wtedy Kozłowską za swoją porażkę.

Teraz Jola nie przyjdzie jednak do redakcji, by prosić o ponowne zatrudnienie. Kobieta będzie chciała pożegnać się ze swoimi koleżankami i kolegami. Kornel wykorzysta okazję, aby poinformować ją, że nie zamierza zmieniać swojej decyzji i nadal szuka jej następczyni.

W 3401. odcinku „Barw szczęścia” Jola postawi Kornelowi warunek

Podczas rozmowy Kornel zacznie demonstracyjnie opowiadać o poszukiwaniach nowej wróżki. Na uwagę Joli, że nadal trwa polowanie, Jezierski odpowie złośliwie:

- Tak, na czarownice.

Branicki po raz kolejny spróbuje przemówić szefowi do rozsądku. Wskaże, że powrót Joli pozwoliłby uniknąć problemów z abonamentami i niezadowolonymi czytelnikami. Kornel nadal będzie jednak przekonany, że nie powinien ustępować.

Ku jego zaskoczeniu Jola sama nie będzie zainteresowana prostym powrotem do pracy.

- Ale ja nie jestem zainteresowana – oznajmi Kozłowska.

Po chwili okaże się jednak, że istnieje coś, co mogłoby ją skłonić do zmiany zdania. Jola zasugeruje bowiem, że mogłaby wrócić do „Szoku”, ale pod jednym warunkiem.

- No, chyba że jakaś podwyżka się znajdzie – doda.

Kornel stanie więc przed trudnym wyborem. Będzie musiał zdecydować, czy dla spokoju redakcji i zadowolenia czytelniczek jest gotowy spełnić finansowe oczekiwania byłej pracownicy.

„Barwy szczęścia” odcinek 3401 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3401. zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Barwy szczęścia” – opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, ukazujący losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz ich bliskich. Telenowela w poruszający i realistyczny sposób dotyka problemów rodzinnych, miłosnych zawirowań, walki o marzenia oraz codziennych wyzwań życiowych.

W serialu występują m. in.:

Katarzyna Glinka jako Katarzyna Górka-Sadowska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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