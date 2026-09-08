Barwy szczęścia, odcinek 3397: Renata usłyszy ultimatum Dominiki! Zniknie, a przyjaciółce nawet już nie zrobi się jej żal

Renata przedstawi Dominice swoje żądania w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Renata zjawi się w "Feel Good" z nową propozycją dla Dominiki. Nowakowa nie będzie chciała już dzielić ich wspólnej firmy tylko zechce, aby przyjaciółka ją spłaciła. I w tym celu jak podaje swiatseriali.interia.pl zaoferuje jej nawet konkretną i to niemałą kwotę.

- Nie chcę żadnych udziałów... Dwieście trzydzieści tysięcy i jesteśmy kwita - zaproponuje jej Renata.

Oczywiście, w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Dominika nie będzie dysponować aż takimi pieniędzmi. Tym bardziej, że sam zakup lokalu będzie ją naprawdę słono kosztował, bo finalna cena wyniosła więcej niż zakładała. Ale Renata znajdzie dla niej rozwiązanie.

- To weź kredyt. Sama mi to radziłaś... Moja propozycja jest jasna - poradzi jej przyjaciółka.

Tak Bloch-Kowalska zrewanżuje się Nowakowej w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Wówczas w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika poprosi ją o chwilę do namysłu, bo przed podjęciem decyzji postanowi skonsultować się z Klemensem. Zwłaszcza, że Górecki już wcześniej doradzi jej ostrożność wobec uzależnionej Nowakowej. I nie inaczej będzie i tym razem, bo po konsultacji z nim Bloch-Kowalska wyskoczy ze swoją propozycją.

- Idziesz się leczyć, wracasz, podpisujemy umowę, a z czasem uzupełniasz wkład finansowy i wracasz do firmy - zaoferuje jej Dominika.

Tyle tylko, że ta propozycja w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej oczywiście nie spodoba się Renacie. Szczególnie, że nic na niej nie ugra, a jeszcze będzie musiała wrócić na odwyk. Dlatego od razu ją odrzuci. Ale Dominika nie zaoferuje jej nic innego i żadne argumenty jej przyjaciółki tego nie zmienią. Zwłaszcza, że i tak racja będzie po jej stronie.

- Nie jestem tym zainteresowana. Chcę gotówkę i to możliwie jak najszybciej - przyzna Renata.

- Albo godzisz się na moją ofertę, albo zostajesz z niczym - Dominika postawi sprawę jasno.

- Jestem jej współwłaścicielką. Nie możesz zostawić mnie z niczym... - spróbuje uświadomić ją Nowakowa, ale Bloch-Kowalska będzie wiedzieć swoje - Mogę... Nasza umowa na wynajem lokalu wygasa dzisiaj. Jutro będzie nowa, dla nowej spółki. I tylko od ciebie zależy, czy będziemy w niej razem.

Renata zniknie po ultimatum Dominiki w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Chwilę potem w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach przegrana Renata wróci do domu, po czym znów z niego wyjdzie i już nie wróci, czym przerazi Marcina (Oskar Stoczyński). Do tego stopnia, że Kodur zjawi się w "Feel Good" i poinformuje o wszystkim Bloch-Kowalską.

I choć w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Dominika pomyśli, że to faktycznie przez nią mogła zniknąć Renata, o czym otwarcie powie Marcinowi, to jednak i tak nie będzie miała sobie nic do zarzucenia. I to nawet mimo wymówek policjanta!

- Ona jest chora... Jak mam opanować chorą osobę, kiedy dostaje cios z niespodziewanej strony. Martwię się o nią - wyrzuci jej Marcin.

- Ja też. Ale nie pójdę z nią na dno - oświadczy mu Dominika.

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