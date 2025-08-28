Barwy szczęścia. Sonia zostawi Stefaniaka?! Po kolejnym akcie przemocy nie będzie chcieć takiego ojca dla Mateuszka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3213 po wakacjach - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3213 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sonia wreszcie zrozumie, że Robert nie jest najlepszym przykładem na ojca dla Mateuszka! I choć sama nie będzie mieć świetlanej przeszłości, gdyż przecież będzie mieć na swoim koncie wyrok, a także pracę jako prostytutka, to jednak ona w końcu się z tego wyrwie, a Stefaniak niestety się nie zmieni!

W 3213 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Robert znów sięgnie po alkohol, a następnie kolejny raz posunie się do przemocy, przez co Sonia w końcu otworzy oczy i uzna, że tak dalej być nie może! Czy wówczas zdecyduje się od niego odejść?

Sonia wybaczy Stefaniakowi w 3214 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, ale szybko tego pożałuje!

Otóż nie, bo w 3214 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Stefaniak ponownie ją przeprosi, a ona to wszystko kupi! I znów będzie szczęśliwa jak wcześniej! Ale tylko do czas aż Robert nie naśle kontroli z sanepidu do "Feel Good", gdzie wcześniej, choć niechętnie, to jednak pozwoli jej pracować. I wówczas Dominika (Karolina Chapko) nie będzie mieć żadnych wątpliwości, że to właśnie jego sprawka! I gdy Sonia postanowi to z nim wyjaśnić, to dojdzie do kolejnej afery!

Tyle tylko, że już w 3214 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej z jeszcze gorszym dla Soni finałem! A wszystko przez to, że w przypływie złości Robert wygada przed Mateuszkiem jej najpilniej strzeżony sekret o tym, że przez rok siedziała w więzieniu, a nie na Islandii, jak go okłamywała! I wówczas wszystko się zmieni!

Robert odsunie Mateuszka od matki w 3215 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

A to dlatego, że już w 3215 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zraniony i oszukany Mateuszek odsunie się od matki, która znów poleci po pomoc do Dominiki. Zdradzamy, że Sonia poprosi ją, aby znów okłamała jej syna, iż nic nie wiedziała o jej pobycie w więzieniu, aby w ten sposób miał on zaufanie choć do jednej osoby.

Ale czy w 3215 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Dominika się na to zgodzi? I czy jej przed Mateuszkiem nie zdradzi Stefaniak? Jak potoczą się ich dalsze losy? I czy w końcu Sonia faktycznie go zostawi? Przekonamy się już niebawem!