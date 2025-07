Barwy szczęścia. Regina wróciła na Sycylię! Kamila Kamińska w ciąży odwiedziła miejsce romantycznego wypadu z Justinem - ZDJĘCIA

Regina zniknie z „Barw szczęścia” w nowym sezonie?

Wątek romansu Reginy i Justina w zakończonym już sezonie serialu „Barwy szczęścia” był najbardziej malowniczym – oczywiście, ze względu na sycylijskie plenery, w jakich toczyła się akcja. To tam Skotnicki zabrał ukochaną z zamiarem oświadczenia się jej na pięknej, starożytnej wyspie. I właśnie teraz znowu możemy oglądać Czaplę w tej samej okolicy, w której zrealizowano tamte odcinki – w rejonie Syrakuz. Aktorka Kamila Kamińska wybrała się tam na „babski wypad”. Między innymi z Agnieszką Mrozińską, która jeszcze dwa lata temu grała w „Barwach szczęścia” Mariolę Kłos. Panie świetnie się bawiły i wyglądały zjawiskowo. Ale można się obawiać, że wątek Reginy zostanie mocno okrojony w nowym sezonie, o ile Czapla w ogóle się w nim pojawi. Na zdjęciach opublikowanych przez aktorkę na jej profilu na Instagramie widać, że jest w zaawansowanej ciąży z drugim dzieckiem. Czy Regina już na zawsze zniknie z Frankiem (Mateusz Banasiuk) w Bydgoszczy…?

Kolejne poświęcenie Reginy w serialu „Barwy szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Regina najpierw zrezygnowała z kariery pianistki. Powrót do recitali umożliwił jej zakochany w niej Justin, który nie chciał jej niczego odbierać, ale tylko dawać – także podziw publiczności, jaki sam z nią dzielił. Kiedy na Sycylii Czapla zdecydowała, że chce wrócić do Franka, postanowiła też, że z Kamilkiem (Władek Domański) przeprowadzą się do niego do Bydgoszczy, gdzie pracuje. I ze zrezygnuje z prowadzenia Fitness Klubu, co bardzo lubi. To jej kolejne poświęcenie. Czy będzie szczęśliwa?

Przyszłość Reginy w serialu „Barwy szczęścia”

Na postawione wyżej pytanie Herman (Maciej Raniszewski) już sobie odpowiedział w zakończonym przed wakacjami sezonie „Barw szczęścia”. Kiedy zapytał Reginę, czy jest pewna, że chce jechać, odpowiedziała, że jest tylko pewna chęci ratowania swojego małżeństwa, a Franek nie przeniesie się do Warszawy, bo dla jego kariery byłby to krok wstecz. Rozczarowany jej odpowiedzią Kolski zauważył, że kiedyś była inna, nie chciała się dostosowywać. A teraz podejmuje decyzje kosztem siebie...