Barwy szczęścia, ostatni odcinek 3202: Józefina po ucieczce Andrzeja pozna prawdziwą tożsamość oszusta! Siedział w więzieniu za przekręty

"Barwy szczęścia" odcinek 3202 ostatni finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Finał sezonu "Barw szczęścia" w 3202 odcinku będzie trzymał w napięciu aż do ostatniej minuty! Oszukana, okradziona Józefina stanie na skraju bankructwa, ale nie zabraknie jej sił, by walczyć o sprawiedliwość i dopaść Andrzeja Zastoję-Modelskiego. Dla milionerki stanie się bowiem jasne, że ucieczka narzeczonego, kradzież z jej konta 300 tysięcy złotych, antyków, biżuterii i samochodu to był misternie opracowany plan oszusta, który tylko po to ją w sobie rozkochał.

Czy Józefina w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" dopadnie oszusta Andrzeja?

Dość szybko w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" Józefina przeboleje stratę "ukochanego", odwołany ślub w Finlandii, na który zaprosiła wielu znamienitych gości z towarzystwa i arystokracji. Teraz najważniejsze dla Rawiczowej będzie odzyskanie tego, co ukradł jej Andrzej. I wykręcenie się ze spłaty 2 milionów kredytu na pałac, który kupiła dla niedoszłego męża. Będzie chciała też dopaść Andrzeja!

Finał sezonu "Barw szczęścia". Andrzej Zastoja-Modelski nie istnieje! Oto jego prawdziwa tożsamość

Na koniec sezonu "Barw szczęścia" Józefina zgłosi się na komisariat policji i opowie Marcinowi Kodurowi, jak padła ofiarą oszusta Andrzeja. Inspektor nie będzie miał dla Rawiczowej dobrych wieści. Przeciwnie. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Kodur ujawni, że Andrzej Zastoja-Modelski nie istnieje, a narzeczony-złodziej naprawdę nazywa się inaczej.

- To Janusz Sikora. Tak się nazywał, zanim zmienił imię i nazwisko, żeby uchodzić za arystokratę. Siedział już za oszustwa, malwersacje i przekręty. Spotykał się z innymi bogatymi kobietami w tym samym czasie, kiedy udawał zakochanego w pani - wyjawi Kodur. - Nie chcę więcej o nim słyszeć... Proszę zadzwonić, jak złapiecie tego łajdaka - Józefina nie zapanuje nad nerwami. - Sprawca pewnie jest już za granicą. To nie będzie łatwa sprawa - uprzedzi ją Marcin.

Czy policja złapie Andrzeja w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia"?

Nie ma co liczyć na to, że w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" nastąpi finał sprawy ucieczki Andrzeja, że Józefina albo policja dopadną oszusta. Wszystko wyjaśni się dopiero w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" od września.