Barwy szczęścia. Olga zostawi Marka przez jego chorą matkę. Wypomni mu, że musi się zająć Krystyną

Czy Olga i Marek rozstaną się na dobre w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Nad związkiem Olgi i Marka w nadchodzącym sezonie "Barw szczęścia" we wrześniu zawisną czarne chmury. Kochanka Złotego nie zapomni jeszcze o tym, jak traktował ją, gdy do Polski przyjechała na święta Bożego Narodzenia jego córka Wioletka (Sara Kudaj). Była zazdrosna o Wioletkę, o to, że Marek skupił się tylko na dziecku. A ona wcale nie chciała jej poznać. Aż wreszcie przyznała, że oboje inaczej patrzą na świat, bo małe dzieci to "nie jej bajka"...

Chora Krystyna zostanie pod opieką Marka w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

W odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Olga zacznie mieć też pretensje do Marka, że poświęca czas chorej matce. Akurat wtedy, gdy cierpiąca na Alzheimera Krystyna będzie potrzebowała opieki, bo jej mąż Krzysztof Jaworski (Jacek Kałucki) wybierze się z przyjaciółmi na wyprawę na ryby aż do Estonii. Jak podaje światseriali.interia.pl to Krystyna każe Jaworskiemu jechać, by trochę odpoczął od jej choroby.

Marek wystawi Olgę przed wyjazdem do spa w "Barwach szczęścia" we wrześniu

Pechowo dla Olgi w nowym sezonie "Barw szczęścia" Marek przeprowadzi się do mieszkania Krystyny i Jaworskiego na kilka dni w czasie, gdy ona zaplanuje romantyczny wyjazd do spa w Wiśle. Złoty wystawi kochankę w ostatniej chwili

- Nie mów, że zapomniałeś, że w ten weekend jedziemy do Wisły do spa... - Olga nagle straci dobry humor. - To on głównie opiekuje się mamą. Jeśli ma okazję na chwilę wyrwać się z domu, muszę mu w tym pomóc. Już mu obiecałem, nie chcę się wycofywać - wyjaśni Marek, który zaproponuje wyjazd tydzień później. - Przyszły weekend odpada. Wszystko sobie poukładałam właśnie pod najbliższy weekend i nie dam rady tego zmienić - stwierdzi.

Olga wypomni Markowi przyjazd Wioletki w następnym sezonie "Barw szczęścia"

Od słowa do słowa w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" Olga zarzuci Markowi, że podczas świąt musiała już przez niego zmieniać swoje plany, bo sprowadził do swojego mieszkania córkę!

- Przecież z przyjazdem Wioletki było dokładnie tak samo. Postawiłeś mnie przed faktem dokonanym! - wygarnie mu Olga. - Wypominasz mi, że chciałem spędzić trochę czasu z córką, którą widuję raz na pół roku? - Marek nie uwierzy własnym uszom. - Nie czuję się już jak integralna część twojego życia, tylko jak jakaś przystawka... Jestem na samym końcu na liście twoich priorytetów! - rzuci kobieta i zostawi Złotego.

Rozstanie Olgi i Marka w nowych odcinkach "Barw szczęścia"

W finale kłótnia Olgi z Markiem o chorą Krystynę i jego córkę Wioletkę skończy się tak, że w tym odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zostawi go, pojedzie do Wisły sama. Na domiar złego Złoty usłyszy od kochanki, że ma dosyć tego, że zawsze stawia swoją rodzinę na pierwszym miejscu, a ona wcale się nie liczy. Samolubna zagrywka Olgi może oznaczać koniec ich związku.