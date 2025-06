Barwy szczęścia. Ola lepsza od Reginy? Widzowie oszaleli na jej punkcie, a Justin w nowym sezonie kompletnie straci głowę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Józefina wyprzeda to, co zostało z majątku Rawiczów. Cezary odziedziczy tylko długi - ZDJĘCIA

Ola nie odpuści Justina! W nowym sezonie "Barw szczęścia" wyląduje w Polsce, by być blisko niego!

W nowym sezonie "Barwy szczęścia" po przerwie wakacyjnej Ola nie odpuści tak łatwo. Po nieudanej próbie uwiedzenia Justina na Sycylii, gdzie został odrzucony z powodu jego uczucia do Reginy, Ola zdecyduje się na odważny krok. Przyleci za nim aż do Polski, by zawalczyć o jego serce. Jej determinacja i uczucie do Justina sprawią, że nie będzie chciała się poddać bez walki. Ola w nowym sezonie "Barwy szczęścia" pojawi się w hotelu Stańskich, gdzie będzie pracował Justin. Czyżby los miał dać im drugą szansę?

Michalina Robakiewicz, odtwórczyni roli Oli, podzieliła się na swoim Instagramie zdjęciami z planu serialu, na których pozuje z Jasperem Sołtysiewiczem. Fani nie kryją zachwytu i już teraz kibicują tej parze. Komentarze typu: "Pasują do siebie" czy "Ola i Justin to idealna para" zalały media społecznościowe. W nowym sezonie "Barwy szczęścia" po przerwie wakacyjnej widzowie będą mogli śledzić rozwój ich relacji, która zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Justin na dobre zapomni o Reginie w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

W nowym sezonie "Barwy szczęścia" po przerwie wakacyjnej Justin będzie musiał zmierzyć się z przeszłością i zdecydować, czy jest gotów na nowy związek. Po bolesnym rozstaniu z Reginą, która wróciła do męża Franka (Mateusz Banasiuk), Justin pozostanie sam. Jednak pojawienie się Oli w jego życiu może wszystko zmienić. Jej obecność i wsparcie pomogą mu zapomnieć o przeszłości i otworzyć się na nowe uczucie.

Fani serialu już teraz twierdzą, że Justin i Ola tworzą lepszy duet niż Justin i Regina. Chemia między nimi jest nie do podrobienia, a ich relacja zapowiada się na jedną z najciekawszych wątków w nowym sezonie "Barwy szczęścia" po przerwie wakacyjnej. Czy Justin zdecyduje się dać szansę nowej miłości? Przekonamy się już wkrótce!

Ola i Justin podbiją serca widzów w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Relacja Oli i Justina w nowym sezonie "Barwy szczęścia" po przerwie wakacyjnej zapowiada się na jeden z najciekawszych wątków, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Czy Ola zastąpi Reginę w sercu Justina? Czy ich uczucie przetrwa próbę czasu? Przekonamy się już wkrótce!