Barwy szczęścia, odcinki 3367-3371: Jaworski rozważa zamknięcie Krystyny w ośrodku, a Elżbieta odkrywa intymne zdjęcia Ewy

W minionych odcinkach (3362-3366) narastał kryzys w związku Marcina i Renaty, której uzależnienie od opioidów coraz bardziej wpływało na jej zachowanie, prowadząc do konfliktów, zniknięcia kobiety i ostrego starcia z Dominiką w Feel Good, aż w końcu Marcin postawił jej ultimatum i zażądał wykonania testów na obecność narkotyków. Jednocześnie zmagał się on z poważnymi problemami zawodowymi, gdy Majak oskarżył go o przyjęcie łapówki od rodziny Rawiczów. W tle rozwijały się inne napięcia – Ksawery nie potrafił pogodzić się z decyzjami dorosłych, zakłócił spotkanie Łukasza i Celiny oraz wykorzystał jego nieobecność, by zaprosić do domu kolegów, a dramatycznie pogarszający się stan Krystyny doprowadził do gwałtownej awantury i oskarżeń wobec Zwoleńskiej. Rawiczowa z satysfakcją obserwowała finansowy upadek dawnego znajomego, podczas gdy Dominika rozważała wykup lokalu Feel Good, choć jej plany komplikowały problemy Renaty. Justin podjął decyzję o rozmowach z Bolesławskim, Natalia zaskoczyła Jaworskiego propozycją wykupu mieszkania, a wydarzenia towarzyskie przyniosły zarówno miłe gesty, jak niespodzianka Bruna, jak i konsekwencje nieodpowiednich zachowań po imieninach.

Barwy szczęścia. On będzie nowym ukochanym Józefiny! Artykuł Weroniki wywoła konflikt z Kornelem

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3367

Brak pierścionka zaręczynowego na palcu Ewy budzi wyraźny niepokój Romeo. Tymczasem narastające trudności wychowawcze sprawiają, że zdesperowany Łukasz zaczyna śledzić Ksawerego - jego zachowanie wywołuje sprzeczkę z Celiną, która traktuje bunt nastolatka jako naturalny etap dorastania. Z kolei Aldona i Borys planują poszerzyć asortyment sklepu o grzyby, co skłania Grzelakową do przystąpienia do egzaminu na grzyboznawcę. Równolegle Rawiczowa usilnie namawia Jaworskiego do ostatecznej sprzedaży mieszkania Natalii.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3368

W szpitalu dochodzi do ataku na Szczepkę. Na szczęście dzięki błyskawicznej interwencji Daniela lekarka unika niebezpieczeństwa. Bohaterska postawa ochroniarza robi ogromne wrażenie na rejestratorce Julii i przyciąga uwagę Weroniki, która prosi Sokalskiego o wywiad. Tymczasem Darek decyduje się na radykalną zmianę i planuje wyjazd na staż do Lizbony. Równolegle Jaworski namawia Wandę do przejęcia funkcji przewodniczącej wspólnoty mieszkaniowej, a Malwina i Herman borykają się z brakiem klientów w swoim Centrum Ruchu.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3369

Kolejne incydenty z udziałem Krystyny - w tym nieuzasadnione wezwanie straży pożarnej - skłaniają Jaworskiego do rozważenia umieszczenia żony w specjalistycznym ośrodku. Tymczasem Ewa, z pomocą Eweliny i Madzi, szuka kreacji na studniówkę, a w sklepie Grzelaków pojawia się nowy klient. Równolegle konflikt Asi z Emilem o zniszczone dokumenty doprowadza chłopca do odkrycia winy Lucyny. Seniorka sprytnie odzyskuje jednak sympatię juniora, zapraszając na kolację Daniela, a jej propozycja wspólnych świąt wprawia Asię w absolutne osłupienie. Z kolei sam Sokalski udziela Weronice wywiadu online, zyskując tym samym w oczach syna status prawdziwego bohatera.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3370

Poranne przeprosiny Lucyny nie łagodzą napięcia w jej relacjach z Asią. Ta dodatkowo ściera się z Emilem - kością niezgody staje się pomysł zakupu broni jako świątecznego prezentu dla ojca. Tymczasem Kornel niespodziewanie proponuje Sokalskiemu prowadzenie autorskiego podcastu. Z kolei Jaworski zmaga się z paraliżującym bólem kręgosłupa, podczas gdy Krystyna zaskakuje rodzinę, zarabiając spore pieniądze na grach online. Równolegle Romeo, obawiając się konfrontacji z Aleksem, namawia Ewę na potajemną randkę. Młodzieńcze uciechy komplikuje jednak Elżbieta - seniorka robi wnuczce ostre wymówki po odkryciu intymnych zdjęć, które dziewczyna wysłała swojemu chłopakowi.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3371

Po powrocie z romantycznych wakacji z Mariuszem Kasia przeżywa szok, widząc skandaliczne zachowanie Ksawerego. W międzyczasie w Brzezinach Karpiuk ponownie rusza na ratunek Jance - pomaga jej uporać się z awarią samochodu w drodze do szpitala do ojca. Z kolei Darek, przygotowując się do wyjazdu do Portugalii, proponuje Kajtkowi tymczasową przeprowadzkę do swojego mieszkania. Równolegle rodzina Pyrków musi opanować prawdziwy potop spowodowany awarią hydrauliczną - sytuację tę bezlitośnie wykorzystuje Lucyna, wypominając domownikom fatalny stan budynku.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3367–3371 będzie można oglądać od 27 kwietnia do 1 maja 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

odc. 3367 - poniedziałek, 27 kwietnia

- poniedziałek, 27 kwietnia odc. 3368 - wtorek, 28 kwietnia

- wtorek, 28 kwietnia odc. 3369 - środa, 29 kwietnia

- środa, 29 kwietnia odc. 3370 - czwartek, 30 kwietnia

- czwartek, 30 kwietnia odc. 3371 - piątek, 31 kwietnia

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)