Spis treści
W poprzednim odcinku (3365) Natalia zaskoczyła Jaworskiego propozycją wykupu mieszkania. Krystyna wszczęła awanturę z Zwoleńską, oskarżając ją o próbę uwiedzenia męża. W Feel Good doszło do ostrego starcia Renaty z Dominiką. Ksawery wykorzystał wyjście Łukasza, by sprowadzić kolegów do domu.
„Barwy szczęścia” odcinek 3366: Ksawery przekracza wszelkie granice
W 3366 odcinku "Barw szczęścia" pogłębiający się konflikt Łukasza z Ksawerym postawi ojcowskie kompetencje Sadowskiego pod znakiem zapytania. Po znalezieniu u syna e-papierosa Łukasz próbuje przeprowadzić spokojną rozmowę, jednak ten reaguje agresywnym kłamstwem i manipulacją. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy zdesperowany ojciec namierza dostawcę używek.
Eskalacja przemocy i uliczna bójka Sadowskiego z dilerem to moment, w którym w 3366 odcinku "Barw szczęścia" puszczają mu wszelkie hamulce i dochodzi do bójki. Później, rozbity psychicznie, wyznaje Celinie:
- Zupełnie już nie znam swojego dziecka… Nic o nim nie wiem! Nie mówi mi, z kim się spotyka, ani co go interesuje… Oddaliliśmy się od siebie i nie wiem, co z tym zrobić!
To jednak nie wszystko, niestety bunt Ksawerego w 3366 odcinku "Barw szczęścia" tylko przybiera na sile. Celina uważa, że to naturalny proces wynikający z dojrzewania, jednak Łukasz i tak nie potrafi przyjąć tego do wiadomości, a na domiar złego różnica zdań i rosnące napięcie doprowadzi do napięć z Celiną.
Łukasz tak się zafiksuje na kontrolowani syna, że zacznie go śledzić. To zamiast pomóc, jeszcze bardziej oddali ich od siebie. Co więcej, Ksawery zacznie przekraczać kolejne granice i odgrywać się na Łukaszu.
Kasia przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy w 3366 odcinku "Barw szczęścia" dowie się, jak zachowuje się nastolatek. A wszystko podczas urlopu, który miał być romantycznym czasem spędzonym z Mariuszem.
"Barwy szczęścia" odc. 3366: Spór Weroniki z Kornelem narasta
Równolegle w redakcji nastąpi sukces Weroniki i nominacja do prestiżowej nagrody za artykuł o opioidach. Radość dziennikarki nie trwa jednak długo, gdyż jej entuzjazm brutalnie studzi Kornel, co prowadzi do ostrego sporu.
"Barwy szczęścia" odc. 3366: Dominika nie ufa Renacie
Tymczasem napięcia i chaos w Feel Good zagrażają przyszłości biznesu. Dominika ma pretensje do Renaty o samowolne zamknięcie lokalu. Mimo kryzysu zapada ryzykowna decyzja Kowalskiej o wyjeździe na turniej szachowy z Mateuszem. Pozostawienie interesu w rękach nieodpowiedzialnej wspólniczki może mieć dla kawiarni fatalne skutki.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3366. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 24 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)