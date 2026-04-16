W poprzednim odcinku (3365) Natalia zaskoczyła Jaworskiego propozycją wykupu mieszkania. Krystyna wszczęła awanturę z Zwoleńską, oskarżając ją o próbę uwiedzenia męża. W Feel Good doszło do ostrego starcia Renaty z Dominiką. Ksawery wykorzystał wyjście Łukasza, by sprowadzić kolegów do domu.

Barwy szczęścia. Czesław odkryje romans Łukasza z Celiną

„Barwy szczęścia” odcinek 3366: Ksawery przekracza wszelkie granice

W 3366 odcinku "Barw szczęścia" pogłębiający się konflikt Łukasza z Ksawerym postawi ojcowskie kompetencje Sadowskiego pod znakiem zapytania. Po znalezieniu u syna e-papierosa Łukasz próbuje przeprowadzić spokojną rozmowę, jednak ten reaguje agresywnym kłamstwem i manipulacją. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy zdesperowany ojciec namierza dostawcę używek.

Eskalacja przemocy i uliczna bójka Sadowskiego z dilerem to moment, w którym w 3366 odcinku "Barw szczęścia" puszczają mu wszelkie hamulce i dochodzi do bójki. Później, rozbity psychicznie, wyznaje Celinie:

- Zupełnie już nie znam swojego dziecka… Nic o nim nie wiem! Nie mówi mi, z kim się spotyka, ani co go interesuje… Oddaliliśmy się od siebie i nie wiem, co z tym zrobić!

To jednak nie wszystko, niestety bunt Ksawerego w 3366 odcinku "Barw szczęścia" tylko przybiera na sile. Celina uważa, że to naturalny proces wynikający z dojrzewania, jednak Łukasz i tak nie potrafi przyjąć tego do wiadomości, a na domiar złego różnica zdań i rosnące napięcie doprowadzi do napięć z Celiną.

Łukasz tak się zafiksuje na kontrolowani syna, że zacznie go śledzić. To zamiast pomóc, jeszcze bardziej oddali ich od siebie. Co więcej, Ksawery zacznie przekraczać kolejne granice i odgrywać się na Łukaszu.

Kasia przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy w 3366 odcinku "Barw szczęścia" dowie się, jak zachowuje się nastolatek. A wszystko podczas urlopu, który miał być romantycznym czasem spędzonym z Mariuszem.

"Barwy szczęścia" odc. 3366: Spór Weroniki z Kornelem narasta

Równolegle w redakcji nastąpi sukces Weroniki i nominacja do prestiżowej nagrody za artykuł o opioidach. Radość dziennikarki nie trwa jednak długo, gdyż jej entuzjazm brutalnie studzi Kornel, co prowadzi do ostrego sporu.

"Barwy szczęścia" odc. 3366: Dominika nie ufa Renacie

Tymczasem napięcia i chaos w Feel Good zagrażają przyszłości biznesu. Dominika ma pretensje do Renaty o samowolne zamknięcie lokalu. Mimo kryzysu zapada ryzykowna decyzja Kowalskiej o wyjeździe na turniej szachowy z Mateuszem. Pozostawienie interesu w rękach nieodpowiedzialnej wspólniczki może mieć dla kawiarni fatalne skutki.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3366. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 24 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)