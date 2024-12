Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3090: Natalia nie pozwoli, żeby intrygi Józefiny rozdzieliły ją z Cezarym - WIDEO, ZDJĘCIA

W 3090 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) nic nie poradzi na to, że Józefina (Elżbieta Jarosik) znów knuje, jak rozdzielić ją z Cezarym (Marcel Opaliński). Będzie bowiem świadoma tego, że Rawiczowa nie skończy z intrygami, póki nie osiągnie zamierzonego celu. Czy miłość Natalii do Cezarego przetrwa kolejny spisek "Dżo"? Mimo że w 3090 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) spróbuje przekonać Natalię, by wybadała co kombinuje Józefina, ona odmówi. Zobacz WIDEO i poznaj szczegóły.