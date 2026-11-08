Barwy szczęścia, odcinek 3452: Cezary w więzieniu otrzyma pozew rozwodowy od Natalii! W celi pozna nie tylko swojego następcę

Do celi Cezarego dołączy kolejny współwięzień w 3452 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3452 odcinku „Barw szczęścia” do celi Cezarego dołączy kolejny współwięzień. Tuż po pojawieniu się Michała, który już wyląduje tam po popełnieniu poważnego przestępstwa, ich szeregi zasili zdecydowanie bardziej agresywny Waldi. I to już nie będzie komfortowa sytuacja dla Rawicza. Zwłaszcza, że on znajdzie się tam przecież za zlecenie zamachu na Andrzeja (Leon Charewicz), który przecież oszuka, okradnie i poniży jego matkę Józefinę (Elżbieta Jarosik).

Co prawda, Kwiatkowski także będzie przekonywał, że nie był agresorem tylko ofiarą i działał w ramach własnej obrony, to już o Waldim nic łaskawszego nie będzie można powiedzieć, co da i swoim towarzyszom z celi jasno do zrozumienia. Ale to w 3452 odcinku „Barw szczęścia” wcale nie będzie koniec złych wiadomości dla Rawicza.

Rawicz nie powiąże rozwodu z Kwiatkowski w 3452 odcinku „Barw szczęścia”!

Wszystko przez to, że w 3452 odcinku „Barw szczęścia” Cezary otrzyma jeszcze w końcu pozew rozwodowy od Natalii. Dokument trafi w ręce Rawicza tuż po dołączeniu do niego Kwiatkowskiego, który zostanie nie tylko nowym kurierem i ukochanym jego żony, ale także i klientem, bo Zwoleńska zgodzi się go reprezentować.

Mimo, iż sama nie będzie specjalizować się w prawie cywilnym, to jednak dla niego postawi zrobić wyjątek. Szczególnie, że Michał od razu wpadnie jej w oko, a po wysłuchaniu jego dramatycznej historii w 3449 odcinku „Barw szczęścia” to już w ogóle. Zwłaszcza, że kurier zacznie jej jeszcze przy tym schlebiać!

Cezary nie będzie świadomy, że Michał wpadł w oko Natalii w 3452 odcinku „Barw szczęścia”!

Tyle tylko, że w 3452 odcinku „Barw szczęścia” Rawicz nie będzie tego świadomy, że ma przed sobą swojego następcę. Tym bardziej, że nikt nie będzie świadomy tego, że Kwiatkowski wpadł w oko Zwoleńskiej. Co prawda, Natalia opowie o nim w trakcie obiadu u Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzego (Bronisław Wrocławski), na który zaproszą także Józefinę, ale nie zdradzi się przed rodzicami i teściową, że że Michał wpadł jej w oko i prywatnie.

Dlatego w 3454 odcinku „Barw szczęścia” na widzeniu z synem Józefina zacznie przekonywać Cezarego, że Natalia wciąż jest sama. Mimo, że w tym samym czasie Zwoleńska będzie robiła wszystko, aby uratować Kwiatkowskiego. Do tego stopnia, że poprosi przy tym o pomoc nie tylko Łukasza (Michał Rolnicki), ale i Kodura (Oskar Stoczyński), który już wcześniej naraził się dla jej męża, co przepłacił degradacją.

A teraz prawniczka znów się do niego zwróci w sprawie kuriera, który jak widać także nie będzie jej obojętny. Szczególnie, że w jego sprawie będzie też współpracować z komisarzem Majakiem (Łukasz Borkowski), a nie jak w przypadku męża!

Kiedy 3452 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3452 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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