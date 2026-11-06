Barwy szczęścia, odcinek 3436: Bezwzględny Daniel przyzna się Emilowi, co zrobił. Zabierze syna do lasu i wyszkoli, jak pozbyć się wroga - ZWIASTUN

Mroczna przeszłość Daniela z "Barw szczęścia" i zły wpływ Sokalskiego na Emila

Czy Emil w 3436 odcinku "Barw szczęścia" przejrzy na oczy i zorientuje się, że stał się narzędziem manipulacji w rękach Daniela? Po traumatycznych przeżyciach na wojnie, kiedy Sokalski służył jako żołnierz Legii Cudzoziemskiej, podróżował po Afryce, gdzie nie wiadomo dokładnie co robił, były mąż Asi (Anna Gzyra) stał się zupełnie innym człowiekiem. Mroczna przeszłość Daniela wciąż jednak pozostaje tajemnicą...

Nagle Daniel zapragnął odzyskać Emila, choć przez lata nie interesował się synem. Uznał, że musi zrobić z niego "wojownika". Metody jego działania mają duży wpływ na zachowanie Emila, który jest podatny na jego manipulacje. Chętnie chodzi z ojcem na strzelnicę, uczy się, jak celnie strzelać i nie zauważa tego, jak Sokalski nim manipuluje.

Tak w 3436 odcinku "Barw szczęścia" pozna prawdę o okrucieństwie Daniela

Tak też będzie w 3436 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Daniel odbierze Emila ze szkoły i nie pozwoli mu od razu wrócić do domu, gdzie kręci się narkoman Adam. Syn wyjaśni mu jednak, że ten problem Asia i Hubert (Marek Molak) mają już z głowy, bo zawieźli kłopotliwego lokatora na zamknięte leczenie do kliniki odwykowej. Po raz pierwszy Sokalski pochwali Huberta za to, że obronił rodzinę przed "degeneratem". I zabierze Emila na trening strzelania do lasu.

- Facet powinien być skuteczny przede wszystkim. A im trudniejsze czasy, tym twardsze metody!

- Jak bardzo twarde?

- Tak twarde jak sytuacja tego wymaga!

- Czy to ty wywiozłeś Adama do lasu?

- A jeśli tak, to co?

- Trzeba pomagać ludziom, a nie ich dobijać!

- Młody, a jak żołnierze na wojnie strzelają, to są dobrzy ci źli?

- To chyba zależy od tego, czy są nasi czy nie...

- Bingo! I ten narkoman nie był nasz! Był obcy! I był szkodliwy! Trzeba było się go pozbyć! Dobrze, że Hubert w końcu to zrobił! Lepiej późno niż wcale!

Przerażony Emil w 3436 odcinku "Barw szczęścia" będzie słuchał tego, jak Daniel z łatwością opowiada o okrutnych czynach wobec bezbronnych, słabszych ludzi. Mimo to ojciec nie przestanie mu imponować.

Kiedy 3436 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3436 "Barw szczęścia" będzie emitowany w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Asia i Hubert pożegnają Adama! Zawiozą go na odwyk

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