Kasia i Mariusz w 3443 odcinku "Barw szczęścia" spędzą romantyczny poranek

Na zdjęciach z 3443 odcinka "Barw szczęścia", które można zobaczyć w naszej galerii, Kasia i Mariusz będą wyglądać na rozanielonych. Zakochani wybiorą się na łono natury, gdzie rozłożą się na trawie i wspólnie spędzą czas. Nie zabraknie czułości, uśmiechów i dzielenia się przysmakami. Piękna pogoda stworzy idealne warunki do romantycznego spotkania, a Górka i Karpiuk będą mogli skupić się wyłącznie na sobie. Tyle że Kasia nie zapomni o Jance. Nawet podczas miłych chwil z ukochanym będzie wracać myślami do tego, jak mocno młoda sąsiadka zaangażowała się w jego sprawy. Szczególnie zaniepokoi ją pomoc Dąbrowskiej przy sprzedaży gruntów należących do Mariusza...

Janka znów będzie blisko Mariusza. Kasia nie przestanie się niepokoić

W 3443 odcinku "Barw szczęścia" Janka nie zrezygnuje z mącenia przy sprawach Karpiuka. Tym razem jej zaangażowanie nie będzie dotyczyło wyłącznie osobistych problemów, ale również sprzedaży jego gruntów. Kasia zauważy, że Dąbrowska chętnie pomaga Mariuszowi w kolejnej ważnej sprawie. Może można to zgonić na pewnego rodzaju "odwdzięczenie się" za pomoc w trudnych chwilach, kiedy rolnik pomagał dziewczynie po śmierci jej taty. Jednak Kasia wie swoje, a romantyczny poranek może szybko zniknąć.

Czego Janka chce od Karpiuka? Kasia nie będzie spokojna w 3443 odcinku "Barw szczęścia"

Sytuacja znów zacznie budzić w Kasi niepokój. Janka będzie pomagać Mariuszowi przy sprzedaży gruntów, a Górka nie będzie pewna, jakie intencje stoją za jej zaangażowaniem. Czy Dąbrowska rzeczywiście chce tylko wesprzeć Karpiuka, czy liczy na to, że dzięki kolejnym wspólnym sprawom jeszcze bardziej zbliży się do niego?

Kiedy 3443 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3443 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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