Celina i Łukasz udadzą narzeczonych w 3460. odcinku „Barw szczęścia”

W 3460. odcinku „Barw szczęścia” Celina i Łukasz będą musieli wcielić się w zakochaną parę. Zadanie otrzymają od Bolesławskiego, bogatego klienta hotelu Stańskich, który zleci im odegranie narzeczonych w salonie sukien ślubnych. Oboje będą musieli przekonująco wejść w swoje role, ale dla nich to nie problem, ponieważ sami niedawno stali na ślubnym kobiercu. Sytuacja skomplikuje się jednak, gdy w salonie pojawi się Weronika. Niespodziewane spotkanie może postawić Celinę i Łukasza w niezręcznym położeniu, a ich intryga może spełznąć na niczym. Czy uda im się zachować wiarygodność i nie zdradzić, że realizują jedynie zlecenie?

Intryga Bolesławskiego w 3460. odcinku „Barw szczęścia”

Bolesławski nie jest przypadkowym zleceniodawcą Celiny i Łukasza. Bogaty klient hotelu Stańskich pojawił się w wątku Karoliny już w 3451. odcinku „Barw szczęścia”. Wówczas Stańska otrzymała od niego niespodziewany telefon i postanowiła wykorzystać go do szantażu. Kilka odcinków później, w 3457. odcinku, jej konflikt z Brunem osiągnął apogeum. Karolina otworzyła własny biznes i odebrała mężowi kluczowego klienta. Teraz Bolesławski zleci Celinie i Łukaszowi nietypową misję. Para będzie udawać narzeczonych w salonie sukien ślubnych, ale streszczenie 3460. odcinka nie wyjaśnia, kogo mają obserwować ani jaki jest dokładny cel tej akcji.

„Barwy szczęścia” odcinek 3460 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3460. zostanie wyemitowany w piątek, 11 grudnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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