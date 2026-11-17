Majak znajdzie ważny ślad w sprawie napaści na Michała w "Barwach szczęścia"

Kurier Michał trafi do aresztu w związku ze sprawą napaści, której sam miał paść ofiarą. Od początku będzie utrzymywał, że doszło do ataku na tle rasistowskim. Wcześniej Natalia (Maria Dejmek) zdecyduje się go reprezentować, a sprawą zainteresuje się także Majak (Łukasz Borkowski). I dobrze, bo śledczy zabezpieczy nóż, który wykorzystano podczas ataku na Michała. Ustali również, że napaść widział pewien bezdomny, mogący dostarczyć ważnych informacji. Pojawi się więc szansa na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i ustalenie, co naprawdę wydarzyło się feralnego dnia.

Cezary wyzna Michałowi, jak bardzo żałuje utraty rodziny

Podczas pobytu kuriera za kratami, szybko wyjdzie na jaw, że może mieć tam sojusznika. Przecież Cezary także będzie siedział w więzieniu za zlecenie zabójstwa Andrzeja Ostoi (Leon Charewicz). To m.in. dlatego Natalia nie chciała być dłużej z mężem, ale wkró†ce prawniczka zauważy tęsknotę Lei (Lena Sobota) za Rawiczem. Cezary również nie będzie ukrywał, że rozłąka z bliskimi mocno mu ciąży. Skruszony Rawicz zwierzy się więc Michałowi i wyzna, jak bardzo żałuje, że stracił rodzinę. Ta rozmowa zbliży do siebie dwóch mężczyzn, którzy znajdą się w trudnych życiowych sytuacjach.

Michał złoży Cezaremu obietnicę przed wyjściem z aresztu w 3456 odcinku "Barw szczęścia"

W 3456 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do kolejnego ważnego zwrotu. Michał będzie wychodził z aresztu, ale przed opuszczeniem tego miejsca złoży Cezaremu obietnicę. Zadeklaruje, że wstawi się za nim u Natalii. Czy Kwiatkowski zdoła przekonać prawniczkę do zmiany podejścia do Rawicza? I czy jego pomoc okaże się dla Cezarego szansą na odbudowanie relacji z rodziną?

Kiedy 3456 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3456 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 7 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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